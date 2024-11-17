İstanbul Valisi Gül'den izinsiz "havai fişek" atılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.

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Özetle;



Havai fişek atmak için izin almak gerekiyor.



Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor.



Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor.



Kurallara uymayanlara 232.264 TL cezai işlem uygulanmaktadır.… pic.twitter.com/gZffXXFkPG — Davut GÜL (@gul_davut) November 17, 2024