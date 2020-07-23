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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak ilk namaz için alınan tedbirleri açıkladı. Vali Yerlikaya, kadınlar için 2, erkekler için de 3 ayrı namaz kılma bölgeleri belirlendiği belirtirken, 11 farklı kontrol noktasının da kurulacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya, Ayasofya Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında, yarın kılınacak ilk namaz için yapılan hazırlıkları paylaştı. Vali Yerlikaya şunları söyledi:

5 FARKLI AÇIK ALAN

"Bildiğiniz gibi, Ayasofya Camii'ne alınacak misafirlerimizin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızca yapılıyor. Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara 3 ana istikametten gelinecek. Bunlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için, misafirlerimizin, yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.

ALANA GİRİŞLER SAAT 10.00'DA

Alanda hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.

Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli bütün tedbirler alındı. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere, toplam 101 ambulans görev yapacak.

TRAFİK DÜZENLEMESİ

Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle, Tarihi Yarımadada, dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü 23 Temmuz, yani bugün saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların, tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin verilecek. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, perşembe günü, yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır. İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için, Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir. Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu, Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar, yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır. Müftülüğümüzün görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı surette yardımcı olacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle, Ayasofya Camii ve Namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir. Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, Valiliğimizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından birazdan yayınlanacaktır. Son olarak; buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camiinde namaz kılmak olduğunu biliyoruz.

Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah. Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz ve Daha pek çok kurumumuz var. Emeği geçen, gayreti olan bütün kurumlarımıza ve görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İBB AYASOFYA’DAKİ İLK CUMA NAMAZI İÇİN ÖNLEMLER ALDI

İBB, Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde bir dizi tedbir aldı. İETT, Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapacak. Yenikapı-Kazlıçeşme-Gülhane’de İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek. Alanda, 25 biner adet su, maske, dezenfektan, tek kullanımlık seccade dağıtılacak. Haliç’teki derz yenileme çalışması durdurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen toplantıda, Eminönü - Yenikapı – Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanlarında oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İETT ÜCRETSİZ RİNG SEFER YAPACAK

İBB yönetimi tarafından alınan kararlar şöyle:

İETT, Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Eminönü – Sultanahmet - Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında 1’er adet, Sultanahmet Meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet Meydanı – Beyazıt Meydanı - Eminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07:00– 17:00 saatleri arasında kapatılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

MOBİL BÜFE VE ÇADIRLAR KURULACAK

Kazlıçeşme Meydanında bulunan Fatih Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı Etkinlik Alanında bulunan 2 mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek.

Yenikapı’ya 4 adet; Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet 3x3 ebatlarında çadır kurulacak. Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü Meydandaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak; tuvaletler ücretsiz hizmet verecek. Bu alanlardaki personel sayısı artırılacak.

Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak; Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme Meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.