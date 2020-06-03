İstanbul Valiliği: Toplu taşımada ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Otobüs ve metrobüslerde karşılıklı yüzyüze gelmeden, çapraz oturma düzeninde oturan yolcu sayısı kadar yolcu alınabilecek. Ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu alınabilecek.

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