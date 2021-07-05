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İstanbul'un yanı başındaki Saros, doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilci tarafından tercih ediliyor

05.07.2021 - 09:35 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

     

  • AA'nın haberine göre Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

     

  • Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan sertifikalı kiralık ev modeliyle de ilgi görüyor.

     

  • Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.

     

  • "EN BAKİR VE DOĞAL BÖLGE"

    Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, körfezi cazibe merkezi yapan en önemli unsurlardan birinin İstanbul'a yakınlığı olduğunu söyledi. Körfezin Marmara Denizi'nde en bakir ve doğal bölge olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul'a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros'u cazibe merkezi yaptı" dedi.

     

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