İstanbul'un yanı başında: Mavi bayraklı halk plajı sayısı 9'a çıktı

Plajlarda şezlong ile şemsiye kiralama ve otopark hizmeti de veriliyor. Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve karavan kamp alanlarının da bulunduğu plajlarda, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerlerinde de belediyeler hizmet veriyor.