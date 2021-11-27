Pandemi sürecini fotoğrafladı
İletişim uzmanı ve fotoğrafçı E. Hilal Korucu, İstanbul'un pandemi sürecini tüm yönleriyle fotoğrafladı. Çocukların karantina sonrası parktaki oyun coşkusu, yaşlıların izin günlerinde İstanbul'un tenha sokaklarda özgürlüğün tadını çıkarışı, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin yer aldığı siyah beyaz 70 fotoğraf, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak
Şehir, insan ve bellek temasıyla; pandemi sürecinde gündelik hayatın farklı anlarından tanıklıkların yer aldığı 'Pandemi İstanbul' adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinin bireysel ve toplumsal hafızaya aktarılan yansımalarını kayıt altına alan iletişim uzmanı ve fotoğrafçı E. Hilal Korucu'nun acı ve tatlı tanıklıklarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 28 Kasım tarihinde ziyarete açılacak. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergi 70 seçkiden oluşan 'Pandemi İstanbul' sergisi, 16 Aralık'a kadar 10 - 20 saatleri arasında gezilebilecek.
Sergi hakkında değerlendirmede bulunan E. Hilal Korucu, insanın fotoğraf çekerken an ve mekânın bir parçası olduğunu belirterek, "Tanıklık aynı zamanda hikâyeye ortak olmaktır. Benim kişisel pandemi öyküm; bu yönüyle yüzlerce insanı, mekânı, duyguyu barındırıyor. Çocukların aylarca evde kaldıktan sonra parklardaki oyun coşkusu, yaşlıların izin günlerinde tenha sokaklarda özgürlüğün tadını çıkarışları, pandemi sebebiyle vefat eden insanların gasilhanelerdeki suskun vedaları, mesafeli Cuma namazlarında aralarına girip çekim yaptığım erkek cemaatin şaşkınlığı, yoğun bakımda yatan hastaların yaşam mücadelesi, mezarlıkta toprağı henüz kurumamış insanların iki tarih aralığına sığan hikâyeleri benim öykümün unutulmazları. Tüm zorluğuna, yoruculuğuna rağmen bir şans olarak gördüğüm bu süreç, çok değerli deneyimler yaşattı bana. İstanbul'un 14 ilçesinde dört mevsim yağmuru, karı, sıcağı, rüzgârı yaşadım. Çoğu zaman kişisel yaşamımın olağan seyrinde yoluma çıktı fotoğraf kareleri. Yolculuk öncesi havaalanında beklerken, konserde müzik dinlerken, Ramazan ayında pide almak için fırına gittiğimde, iş icabı bir açılış programında bulunurken. Bazen de sürüklendim insan öykülerinin peşinden" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!