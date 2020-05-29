İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü kutlanıyor! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ne özel en güzel mesajları sizler için derledik. Hem kısa hem de resimli İstanbul'un Fethi mesajları göndererek kutlu zaferi ölümsüzleştirin. İşte 29 Mayıs 2020 en güzel İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİNİN 567. YILDÖNÜMÜNE ÖZEL MESAJLARI

“Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!” (Hadis-i Şerif)

Hz. Muhammed (S.A.V.)