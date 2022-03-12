4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurmuştu. Direkt olarak Balkanlar'dan gelen kar yüksek kesimlerde 4 metreyi geçmişti. Hiç kimsenin beklemediği bu fırtına İstanbul'a bir gecede gelmiş ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürmüştü.