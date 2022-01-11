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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının müdavimi haline gelen Boji şimdiye kadar vapurdan tramvaya, istasyon duraklarından metroya kadar şehri bir uçtan bir bir gezmesiyle ün yapmıştı. Boji bu haliyle dünya basınında da geniş yer bulmuştu.

"ARTIK DİLEDİĞİ GİBİ KOŞTURABİLECEĞİ YUVASI OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendiğini duyurdu. İmamoğlu, "Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN SİMGESİ HALİNE GELEN BOJİ DÜNYA BASININDA İLGİ ODAĞI OLDU







İFTİRAYA UĞRAMIŞ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE AKLANMIŞTI

İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, Kasım ayında seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti. Kamera görüntüleri sayesinde aklanan Boji, geçtiğimiz haftalarda yeniden toplu taşım araçlarına geri döndürülmüştü.

DIŞKIYI KOLTUĞA YERLEŞTİREN ŞAHIS HIZLICA UZAKLAŞMIŞTI

İstanbul'da toplu taşıma kullanmasıyla tanınan 'Boji' isimli köpek, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından araçlardaki koltuklara dışkısını yapmakla suçlanmıştı. Güvenlik kameralarındaki kayıtların incelenmesiyle başka bir gerçek ortaya çıkmıştı. Kamera görüntülerinde dışkıyı koltuğa yerleştiren adam, izlenmediğine emin olduktan sonra tramvaydan inerek uzaklaşmıştı.

Boji'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un sahiplendi.