"Bunların yanında apartlar, pansiyonlar dolu. Çok rağbet var çünkü Kartepe'ye çok yakınız. Burada kalıp oraya gidebiliyorlar. Boş yerimiz yok, Sapanca çok dolu. Yüzde 99 oranında dolu. Yeterli kapasitemiz var çünkü artık herkes kendi evini pansiyona çevirdi, bunlar ruhsatlı olarak çalışıyorlar. Çok güzel oldu, daha da teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, Sapanca'nın kışın da nasıl güzel olduğunu görsünler."