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Gayrimenkul Teknoloji Platformu Tapusor, İstanbul’un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını incelediği İstanbul Konut Aidat Raporu'nu yayınlandı.

Enflasyon oranlarında yaşanan artış aidat fiyatlarını da etkiledi. Kat malikleri tarafından ortak kullanım alanlarında bulunan hizmet ve altyapı maliyetlerini karşılamak için ödenen aidat miktarları son günlerde büyük tartışmalara yol açıyor. Öyle ki; bakım, onarım, temizlik, güvenlik, çevre düzenlemesi v.b gider kalemlerinin yer aldığı bütçeyi denkleştirmek için fiyat güncellemesi yapan site yönetimleri protestolara maruz kalabiliyor.

21 İLÇEDE YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

2022 Ocak – 2023 Ocak aylarının karşılaştırıldığı Aidat Raporu’na göre İstanbul’da ortalama aidatlar site içerisinde yüzde 107, site dışında yüzde 118 artış gösterdi.

Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Fatih, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar, Ataşehir olmak üzere İstanbul’da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış gözlemlendi.

Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları havuz bakımı gibi hizmetleri içerisinde barındıran sitelerde en yüksek aidat ödeyen ilçe ortalama 1.971 TL ile Şişli olurken en düşük aidat ödemesi 423 TL ile Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti.

Aidat fiyatı en fazla artan ilçe yüzde 175 ile Çekmeköy ve Kartal olurken Pendik yüzde 172 ve Küçükçekmece yüzde 129 artış yaşadı. Kâğıthane yüzde 114, Sarıyer yüzde 113 ve Kadıköy yüzde 110 değer artışıyla dikkat çeken ilçelerin başında geliyor. Beşiktaş 1.490 TL, Sarıyer 1.385 TL, Bakırköy 1.322 TL ve Kadıköy 1.052 TL site içi yaşamda en fazla aidat ödeyen ilçeler olarak sıralanıyor.

Şehir merkezinde yer alan ve yüksek maliyetleriyle ön plana çıkan ilçeler aidat konusunda da ilk sırada yer alıyor. Ticaret ve eğlence merkezleri, hizmetler, alışveriş olanaklarına erişimin kolay olduğu ilçelerde, aidatlar da yüksek olabiliyor. Bu durum, emlak piyasasının dinamikleri, yerel ekonomi ve yatırım yapmak isteyen kişiler için önemli faktörler olarak değerlendiriliyor.

SİTE DIŞI AİDATLARDA DURUM NE?

İstanbul’da konut aidat ödemeleri site dışı mülklerde de artmaya devam ediyor.

Genel temizlik, elektrik, asansör bakımı gibi ortak giderlerin daha sınırlı olduğu konutların bulunduğu Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler gibi ilçelerde 50-60 TL olan aidat rakamları yılsonunda 150-200 TL’ye ulaştı. Site dışı aidatların en fazla arttığı ilçe yüzde 140 ile Arnavutköy, yüzde 133 ile Esenler ve yüzde 100 üzeri artışla Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Pendik ve Silivri ilçeleri oldu.Site dışı aidat ödemelerinde ilk sırayı 533 TL ile Sarıyer ve Beyoğlu paylaşıyor. Bu ilçeleri 420 TL ile Kadıköy ve 359 TL ile Beşiktaş ve 275 TL ile Bakırköy ilçeleri takip ediyor.

KİRA GİBİ AİDAT

Bazı site aidatları incelendiğinde İstanbul’daki ortalama kira fiyatlarını geçen bir tablo ortaya çıkıyor. Beykoz’da bulunan bir villa sitesinde 11 bin TL ile İstanbul’da en yüksek aidat ödemesi talep ediliyor. Sarıyer Kilyos’ta bulunan villalarda 10 bin TL, Kadıköy Kalamış’taki rezidanslarda 8.000 TL, Beşiktaş'taki rezidanslarda 7 bin 500 TL ve Bakırköy Florya’daki bahçe dublekslerin aidatları 5 bin 500 TL olarak tespit ediliyor.

En yüksek aidat talep eden ilçelerdeki ortalama kiralar:

Şişli: 8 bin 575 TL

Büyükçekmece: 7 bin 477 TL

Beşiktaş: 7 bin 334 TL

Beykoz 6 bin 650 TL

Bakırköy: 6 bin 283 TL

Kadıköy: 6 bin 277 TL

Sarıyer: 6 bin 450 TL

Üsküdar: 6 bin 076 TL

SİTE AİDATLARI NEDEN ARTIYOR?

• Site yönetimi, giderlerini karşılamak için aidatları artırabilir. Bu giderler arasında, site içi temizlik, güvenlik, bakım, yerleşim alanlarının kullanımı ve yıllık mali giderler gibi konular yer alabilir.

• Site yönetimi, site içinde yeni yatırımlar yapmak için aidatları artırabilir. Örneğin, site içinde su tesisatını yenilemek, yerleşim alanlarını yenilemek veya yeni hizmetler sağlamak gibi.

• Genel ekonomik durum, aidatları etkileyebilir. Örneğin, enflasyon oranlarının yükselmesi aidatları artırmak için zorunlu hale getirebilir.

• Site aidatları, piyasa koşullarına da bağlı olarak değişebilir. Örneğin, emlak piyasasındaki talebin arttığı bir dönemde, aidatlar da yükselebilir.

• Yerel yönetmelikler ve yasalar, aidatları etkileyebilir. Örneğin, yerel hükümetlerin aidatları düzenleme veya sınırlandırma politikaları oluşturması aidatları etkileyebilir. Yerel hükümetler tarafından uygulanan vergiler ve harçlar, site yönetiminin giderlerini arttırabilir ve bu da aidatları etkileyebilir.

• Site içinde sunulan hizmetlerin niteliği ve kullanımı, aidatları etkileyebilir. Örneğin, site içinde havuz, fitness merkezi, otopark gibi ek hizmetler sunuluyorsa, aidatlar daha yüksek olabilir. Sonuç olarak, site aidatlarının artmasının birçok nedeni olabilir ve bunlar arasında yönetim masrafları, site içi yatırımlar, ekonomik etkenler, piyasa koşulları, yasa ve yönetmelikler ve site kullanımı ve hizmetleri yer alabilir. Bu nedenlerin hepsi aidatları etkileyebilir ve bir arada değerlendirilmelidir.

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