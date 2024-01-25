BEDAŞ duyurdu! 25 Ocak'ta İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!
BEDAŞ İstanbul Avrupa yakası kesintilerini her gün duyuruyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Perşembe günü İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 25 Ocak Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...
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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. Planlı kesintiler ve çalışma yapılacak olan İstanbul'un 19 ilçesi BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 25 Ocak 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler...
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25 OCAK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan elektrik kesintileri AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
25 OCAK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak olan elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
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