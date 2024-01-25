İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. Planlı kesintiler ve çalışma yapılacak olan İstanbul'un 19 ilçesi BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 25 Ocak 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler...