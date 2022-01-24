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İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası CANLI - İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu bilgisi!

İstanbul trafik ve yol durumu haritası: İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu bilgisi!

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. Vatandaşlar İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu bilgisini araştırıyor. İşte İstanbul trafik ve yol durumu haritası CANLI

24.01.2022 - 18:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Megakentte kar yağışı etkisini gösterirken en çok etkilediği yerlerden birisi şehir genelindeki trafik oldu. Bu noktada, İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası araştırılıyor. Sürücüler, yola çıkmadan önceki İstanbul trafik durumu haritası ile bölge bölge yol durumu hakkında bilgi sahibi oluyor. İşte, anlık ve canlı İstanbul yol durumu haritası...

  • TRAKYA YÖNÜNDEN GELEN ARAÇLARA UYARI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

    OTOGARLARDAKİ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

    Yerlikaya ayrıca, "İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durduruldu" paylaşımında da bulundu.

    Öte yandan megakentte kar ve tipi etkili olmaya başladı. Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

    TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'den sonra araçların ilerleyemediği de öğrenildi. Bölgede kimi araçların da yakıtları azaldı. Vatandaşlar ise Gaziantep'teki gibi manzaralardan endişe ettiğini dile getirdi.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • ANADOLU'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

    KGM'den yapılan yazılı açıklamalarda, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumu paylaşıldı.

    Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur.

    Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

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