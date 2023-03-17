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İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi sonucu isim listesİ açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ İstanbul kura çekimi sonucu isim listesi...

TOKİ kura çekimi sonuçlarında artık gözler İstanbul'a çevrildi. İl genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı çekimlerle ilgili olarak en çok; TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve kura çekimi sonucu isim listesi belli oldu mu sorularının cevapları gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...

Giriş: 17.03.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi açıklama geldi ve takvim belli oldu. TOKİ Ankara kura çekimi sonuçlarının geçtiğimiz ay itibariyle duyurulmasıyla beraber gözler İstanbul'a çevrilmişti. İşte, İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili son durum...

  • İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

    1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

     

  • TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

     

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

     

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

     

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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