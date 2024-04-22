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        Sultangazi'de parkta yürüyüş yaparken vuruldu

        İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir genç, parkta yürüyüş yaptığı sırada yanına gelen 2 kişiyle çıkan tartışmada tabancayla bacağından vuruldu. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:17
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          Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Cebeci Şehir Parkı'nda parkta yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir genç ile yanına gelen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        • 2

          Tartışma sırasında 2 kişiden biri yanında bulunan tabancayla yürüyüş yapan genci ateş ederek bacağından vurdu.

        • 3

          Acı içinde kıvranan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

        • 4

          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

        • 5

          Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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