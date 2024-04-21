Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciyı önledi.
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Sultanbeyli'nin Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 6.00 sıralarında seyir halindeki 34 GA 3897 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
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Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
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Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
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Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
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