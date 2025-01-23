Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 23 Ocak 2025: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 23 Ocak: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Ocak Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 01:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 23 Ocak 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa