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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sarıyer'de otel inşaatında yangın | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de otel inşaatında yangın!

        İstanbul Sarıyer Hacıosman Mahallesi'nde, bir otelin inşaatında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:23
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        Sarıyer'de otel inşaatında yangın!
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        İstanbul'da, sabah saatlerinde, Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre yangının ardından olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangını söndürme çalışmasına başlandı.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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        #İstanbul yangın
        #Son dakika haberler
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