Sarıyer'de otel inşaatında yangın!
İstanbul Sarıyer Hacıosman Mahallesi'nde, bir otelin inşaatında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Giriş: 16.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:23
İstanbul'da, sabah saatlerinde, Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre yangının ardından olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangını söndürme çalışmasına başlandı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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