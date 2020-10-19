İstanbul Sanat Dergisi okurlarla buluştu

Sanatın kalbi İstanbul, uzun süren çalışmalar sonucu yepyeni bir kültür-sanat dergisine kavuştu. İstanbul’un en özel sanat haberlerine ulaşabileceğiniz ‘İstanbul Sanat Dergisi’ zengin içeriğiyle bayii ve kitapevlerindeki yerini aldı...

K–İletişim Yayınları’nın desteğiyle 2020 yılının son çeyreğinde sanatseverlere ‘merhaba’ diyen dergi ilk sayısında Türkiye’de koleksiyonerliği ‘Bir Tutkudur Koleksiyonerlik’ başlığıyla inceledi. Bu özel dosya haberde ülkemizin en saygın koleksiyonerlerinden Ahmet Merey kendi koleksiyonundan seçkileri paylaşırken hikayesini büyük bir samimiyetle anlattı. Koleksiyoner Hasan Türel, küratör Prof. Dr. Markus Graf ve Beyoğlu’nun sanat mekanlarında Art On’un kurucusu Oktay Duran ve ‘İnci Dizen Kız’ isimli ünlü tablonun koleksiyoneri yazar Radi Dikici’de derginin konukları arasında yerini aldı...

Sanatın farklı alanlarına dair içerikleri, özel röportaj ve haberlerini okuyucularıyla buluşturan ‘İstanbul Sanat Dergisi’nin ilk sayısında ayrıca, Zorlu PSM’nin Genel Müdürü Murat Abbas, Zorlu PSM’nin yeni dönemini, "Beraber olmayı çok özleyerek dönüyoruz" sözleriyle anlatırken, bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş yüzü duayen oyuncu Fatma Girik, en içten duygularını dergi aracılıyla sevenlerine ulaştırdı.