Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetimlere, helikopter ve polis botu da destek verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.