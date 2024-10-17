İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 17 Ekim 2024 Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...