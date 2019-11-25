İstanbul'da elektrik kesintisi listesi 25 Kasım

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 25 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- SANCAKTEPE Mh., 6/3. Sk., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30723-18591)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1168. Sk., 1169. Sk., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1121. Sk., 1122. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., BAHÇE YOLU Cd., PINAR Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., 1271. Sk., 1272. Sk., 1273. Sk., TALATPAŞA Mh., PAZARYOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30835-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KAYALAR Sk., KİRAZ Sk., SEDİR Sk., IHLAMUR Sk., FATİH Cd., YÜKSEK Sk., KIZILAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30918-642)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KAYALAR Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KİRAZ Sk., IHLAMUR Sk., KIZILAĞAÇ Sk., SEDİR Sk., FATİH Cd., YÜKSEK Sk., KÖKNAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30921-442)

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., SÜMBÜL SİNAN Sk., TAVŞANTAŞI Sk., YURDAKUL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31062-2077 TM)

- CİBALİ Mh., ALİ TEKİN Sk., BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., ERZAKÇI Sk., HAYDAR BOSTANI Sk., HAYDAR Cd., HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI Sk., HAYDAR İMARETİ Sk., HAYDAR YOKUŞU Sk., KANİPAŞA Sk., KASECİ ÇIKMAZI Sk., PEKMEZCİ Sk., SALİHPAŞA Cd., TEPEDELEN ARALIĞI Sk., TEPEDELEN ÇEŞMESİ Sk., TEPEDELEN Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TULUMBA Sk., ŞEREFLİ Sk., ŞEYH İLAHİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31064-2005 TM)

- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇARŞI Sk., HASAT Sk., KOCAMANSUR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31128-3358)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31146-9577,9588 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1295. Sk., 1296. Sk., 1298. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1300. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., GAZİ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31160-28354tm-28004tm)

- HARBİYE Mh., VALİ KONAĞI Cd., MİM KEMAL ÖKE Cd., ALTIN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU Sk., HALASKARGAZİ Mh., ZAFER Sk., HALASKARGAZİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞAFAK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31127-3398)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31175-25022-25033)

- İNÖNÜ Mh., 1.ŞEN Sk., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31183-11966)

- FATİH Mh., YALI Cd., MELTEM Sk., ESEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31124-11194)

- YEŞİLCE Mh., AYDINLAR Sk., DEFİNE Sk., DİLŞAT Sk., DUYGU Sk., BASRİ Sk., ATATÜRK Cd., DUYAR Sk., DAMAR Sk., ALINTERİ Sk., DADAŞ Sk., DİZGİ Sk., TAŞÇI Cd., SONBAHAR Sk., DEFİLE Sk., DEKAN Sk., ÖMÜR Sk., BARBAROS Cd., YASİN Sk., RAMİ ÇIKMAZI Sk., DAL Sk., DOĞUŞ Sk., DİLBER Sk., İRADE Sk., SULTAN SELİM Mh., AYDINLAR Sk., ATATÜRK Cd., BOZKIR Sk., TAŞÇI Cd., BEYZADE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31194-9004 T.M.)

- GÜRSEL Mh., SEĞMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31200-9373 T.M.)

- ORTABAYIR Mh., ÇAKMAK Cd., BELLER Sk., ARKA Sk., MEYDAN Sk., SARIGÖL Cd., AĞAÇALTI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31204-9215 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31142-9285 T.M.,9388 T.M.)

- ALTINŞEHİR Mh., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31180-12539)

- ÇAĞLAYAN Mh., KANARYA Sk., CİHANŞAH Sk., TAŞOCAĞI Cd., ZENGİN Sk., VATAN Cd., YAYLA Sk., DEVA Sk., KAĞITHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31199-9644 T.M. )

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31208-9644 T.M., 9373 T.M.)

- HADIMKÖY Mh., 75.YIL Cd., UZUNÇAYIR Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31169-20911, 20309, 21307, 22161, 22790, 22977, 20627, 22558 )

- İNÖNÜ Mh., DOĞAN Sk., 3.PAPATYA Sk., BAYIR Sk., BILDIRCIN Sk., 3.AŞIK VEYSEL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31223-11529)

- YEŞİLCE Mh., ATATÜRK Cd., BARBAROS Cd., DUYGU Sk., KEMALİYE Sk., DESTEK Sk., HÜLYA Sk., SAKARYA Sk., SEÇİLMİŞ Sk., RÜYA Sk., DEĞİRMEN Sk., FİZAN Sk., DOĞUŞ Sk., DİLBER Sk., BASRİ Sk., YUNUS EMRE Cd., ÇELEBİHAN Sk., İNCEYOL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31198-9017 T.M.)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31203-9276 T.M. )

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31206-9004,9017 T.M.)

- KİRAZLI Mh., AKIN Sk., CENGİZ Sk., MEHMET AKİF Bul., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31236-31799)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31210-9276 T.M. )

- ORTABAYIR Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31212-9215 T.M.)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31230-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- GÖZTEPE Mh., İNÖNÜ Cd., RÜYA Sk., ORHAN GAZİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31238-31562)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31240-28892 tm)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31242-28535 TM)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31259-1853)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., KİLİTBAHİR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31260-1252)

- İZZETTİN Mh., İSTASYON Cd., İZZETBABA Cd., KESTANELİK Cd., ERCAN KÖYÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31222-23206 23474 23192)

- MAHMUTBEY Mh., ÇİMEN Sk., KARAOĞLANOĞLU Cd., MOSTAR KÖPRÜSÜ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31239-31628)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31241-28361 TM)

- ÜNİVERSİTE Mh., CİVAN Sk., ERGUVAN Sk., ZAMBAK Sk., SELVİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31261-20221)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., ÇERKEZKÖY Cd., SUNGUR ALP Cd., İSTANBUL Cd., BÜYÜKÇAVUŞLU Cd., MEHMET ALİ UZER Cd., MİLLİ MÜCADELE Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., İŞLETME Cd., DEMOKRASİ Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., ŞÜKRÜ Sk., ÇİFTLİK YOLU Cd., TURALLAR Sk., YAVUZCAN Sk., HÜKÜMDAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31278-25709-25993-26541-25601-26397-25840-25841-26550-25024-26005-25025-25191-26379-25086-26535-25775-25730-25987-26224-26225-26235-2707-26210-25380-25563-25449-26318)

- KAYABAŞI Mh., BAŞPINAR Sk., RABİA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31280-12614)

- KAYABAŞI Mh., EFLATUN Sk., 75. YIL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31284-12806)

- ALİBEYKÖY Mh., GÜZELCE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31244-28837 tm)

- MİMAR SİNAN Mh., ÇİTLENBİK Cd., BOZBURUN Sk., KAAN Sk., SIRMA Sk., YAREN Sk., TINAZ Sk., ÇALDIRAN Sk., HAKAN Sk., TAŞLIDERE Sk., MELİS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31285-25714)

- DİKİLİTAŞ Mh., TÜRKALİ Mh., YILDIZ Mh., BALMUMCU Mh., SİNANPAŞA Mh., CİHANNÜMA Mh., MECİDİYE Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31304-3781 3861 3505 3084 3903 3881 3296 3387 3543 3777 3216 3759 3431 3217)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31448-1853)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31316-23200)

- ATATÜRK Mh., 325. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31337-11695)

- GÜNEŞLİ Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., SERÇE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31339-31807)

- GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., HAFIZOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31340-31401)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., RAUF ORBAY Cd., YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31343-1260-1261)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., MAÇ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31345-5041)

- ORTABAYIR Mh., TALATPAŞA Cd., DERVİŞ Sk., GÜRHAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31350-9503 T.M. İLGİLİ DEPARI)

- CİHANGİR Mh., DR. MEHMET ÖZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31351-3144)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1181. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31295-20405 DEPAR - 1)

- KALYONCU KULLUĞU Mh., BİLGİN Sk., NİLGÜN Sk., ÖMER HAYYAM Cd., KÖMÜRCÜ ZEYNEL Sk., KURDELA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31312-3511)

- KAVAKLI Mh., KOSOVA Cd., KUZEY Cd., BATI Cd., KKTC Cd., SAVAŞ Sk., 23 NİSAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31324-20093-21089-22416-21129-22455-22333-22430)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., KİLİTBAHİR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31342-1253)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KULOĞLU Mh., TURNACI BAŞI Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., AĞAYI SEBİL Sk., BİLLURCU ÇIKMAZI Sk., BİLLURCU Sk., ÇUKURLU ÇEŞME Sk., HOCAZADE Sk., LAPACI ÇIKMAZI Sk., MAÇ ÇIKMAZI Sk., MAÇ Sk., MÜCADELE ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31347-3199)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., ABDULLAH Sk., ÇUKURLU ÇEŞME Sk., İPEK Sk., İSTİKLAL Cd., KÜÇÜK PARMAK KAPI Sk., MEŞELİK Sk., SIRASELVİLER Cd., TAKSİM KUYU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31354-3023)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., ABDULLAH Sk., ÇUKURLU ÇEŞME Sk., İPEK Sk., İSTİKLAL Cd., KÜÇÜK PARMAK KAPI Sk., MEŞELİK Sk., SIRASELVİLER Cd., TAKSİM KUYU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31355-3023)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31356-3411)

- CİHANGİR Mh., ASLAN YATAĞI Sk., BAKRAÇ Sk., CİHANGİR Cd., DR. MEHMET ÖZ Sk., GÜNEŞLİ Sk., OBA Sk., SİRKECİ MESCİT Sk., SOĞANCI Sk., SOMUNCU Sk., FİRUZAĞA Mh., DEFTERDAR YOKUŞU Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., HOCAZADE Sk., LİVA Sk., SIRASELVİLER Cd., KULOĞLU Mh., GÜLLABİCİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31349-3013)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., CELİLDAĞ Cd., HALKALI Cd., OYAK SİTESİ 2. KISIM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31364-11278)

- MERKEZ Mh., AHMET TANER KIŞLALI Cd., PINAR Sk., MENEKŞE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31381-21174)

- SELİMPAŞA Mh., ADNAN MENDERES Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31387-24301)

- FATİH Mh., DR. HİLMİ DEMİRCİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31405-29212)

- CİHANGİR Mh., ASLAN YATAĞI Sk., CİHANGİR Cd., DR. MEHMET ÖZ Sk., GÜNEŞLİ Sk., SIRASELVİLER Cd., SOĞANCI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., HOCAZADE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31353-3671)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31420-4272-4282)

- FATİH Mh., ERİK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31426-31827)

- ÇAYIRBAŞI Mh., MEZARLIK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31358-)

- GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31362-3426)

- MERKEZ Mh., BERİK Sk., NEHİR Sk., DEMİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31376-21139)

- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., DEFNE Sk., KARAÇAM Cd., SEKOYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31380-22077)

- AMBARLI Mh., HİKMET Sk., ADATEPE Sk., YURDAKUL Sk., MERKEZ Mh., FIRIN Sk., AHMET TANER KIŞLALI Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31382-21886)

- ORTAMAHALLE Mh., TAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31383-8082)

- SANAYİ Mh., FERAH Sk., ÖZCAN Sk., SAADET Sk., SANCAK Sk., OKÇU Sk., MİNE Sk., TEKİN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., SAMSUN Sk., KAYALAR Sk., GAMZE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31360-316)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31361-3159)

- GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31367-3150)

- DENİZKÖŞKLER Mh., KEMAL SUNAL Cd., BABACAN Sk., DR SADIK AHMET Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31374-21743)

- AMBARLI Mh., BALABAN Cd., BOSTAN Sk., IHLAMUR YOLU Sk., ÇAY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31379-21582)

- DİKİLİTAŞ Mh., ZAMBAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31407-3413)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31424-4207)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., KİLİTBAHİR Sk., BEYAZ LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31453-1252)

- KEMALPAŞA Mh., 2.GENÇTÜRK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31457-11265)

- FATİH Mh., FINDIK Sk., FUNDA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31467-31827)

- 19 MAYIS Mh., OSMANGAZİ Cd., BAHAR 1 Sk., FULYA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31488-22015)

- 19 MAYIS Mh., MEHMET AKİF ERSOY 1 Sk., HİLAL Cd., ŞEHİT ALBAY ATİLLA ALTIKAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31490-22072)

- 19 MAYIS Mh., DEMET Cd., DİCLE Sk., TABYA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31491-22073)

- FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31499-29212-29945-29595-29286-28578-28585-41995-41996-28786)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ZÜLFÜ DEMİRBAĞ Cd., NECLA Sk., KIRKAĞAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31461-40784)

- HİCRET Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:20-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31503-28743)

- CELALİYE Mh., YENİGÜL Sk., 2115. Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31513-24299)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31471-28680-40784)

- 19 MAYIS Mh., HİLAL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31493-22074)

- FATİH Mh., FIRAT Sk., FİDAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31494-31827)

- SAADETDERE Mh., 6. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31514-20693TM 6-8.DP )

- MİMAR KEMALETTİN Mh., BEYAZIT KARAKOL Sk., BÜYÜK HAYDAREFENDİ Sk., DİBEKLİ CAMİİ Sk., MİTHATPAŞA Cd., ORDU Cd., PEHLİVAN Sk., TATLIKUYU HAMAMI Sk., YENİDEVİR Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31065-2730 TM)

- GÜRSEL Mh., GECE Sk., KIRIM Sk., YAĞIZ Sk., ÇAYIRCIK Sk., KAFİYE Sk., BULUT Sk., GÖKKUŞAĞI Sk., ŞİMŞEK Sk., DOĞANDERE Sk., YANKI Sk., FESLEĞEN Sk., AKMER Sk., RABAK Sk., CİHAT ÇIKMAZI Sk., BİLGEHAN Sk., YÜCEL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31253-9366 T.M.)