İstanbul Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

İstanbul, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul ilçelerinden Pendik’in belediye başkanı belli oldu!

İstanbul’da açılan sandık oranı yüzde 100’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin oldu! Oy dağılımı ise şu şekilde:

AK Parti - Ahmet Cin - %44,72

CHP - Süleyman Tarık Balyalı - %42,78

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