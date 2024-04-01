Beylikdüzü Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı kim oldu?
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beylikdüzü yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beylikdüzü seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beylikdüzü Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
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31 Mart Pazar günü Beylikdüzülü vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
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BEYLİKDÜZÜ YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak yüzde 52,78 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Murat Çalık seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla Mehmet Murat Çalık'ın Belediye Başkanlığı kesinleşecek. İşte, İstanbul yerel seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler…
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