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        Haberler Gündem Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Beylikdüzü Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye Başkanı kim oldu?

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beylikdüzü yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beylikdüzü seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beylikdüzü Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:39
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