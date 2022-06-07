İstanbul Müzik Festivali başladı 0:00 / 0:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50'inci İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl ellinci kez şehri kucaklıyor. Kesintisiz olarak seyirciyle buluştuğu yarım asırlık tarihinde Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi.

50'inci yılında temasını 'İstanbul' başlığıyla şehre adayan festival, 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek. Festival, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek.

Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 50'inci İstanbul Müzik Festivali açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Eczacıbaşı konuşmasında, “İstanbul Müzik Festivali, ellinci kez ilk alkışlarını alıyor. İstanbul, farklı mekânlarıyla ellinci kez festivalini kucaklıyor. Vakfımızın 1973’te düzenlediği ilk İstanbul Festivali, sanatseverler için dünyaya açılan bir pencereydi. Festivalde uluslararası arenadan birçok önemli sanatçı ve topluluk konserler vermiş, gösteriler yapmıştı. O zamanların en büyük yıldızları, Türkiye’nin gururu olan genç müzisyenlerle aynı sahnede buluşmuştu. Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine, özel projelere ev sahipliği yapmıştı. İlk festivalde oluşturduğu bu çizgiyi güçlendirerek sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı, geçtiğimiz elli yıl boyunca dünyanın dört bir yanından klasik müziğin önde gelen isimlerini İstanbul Müzik Festivali’nde bir araya getirdi. Genç yeteneklere alan açtı; kariyer gelişimleri için olanaklar yarattı. Festival elli yıldır, kesintisiz olarak, her türlü koşulda izleyicileriyle buluşmayı başardı. Eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulundu. Sanatçılar için deneyim paylaşımı imkânları yarattı. Elli yıl boyunca saygın konumunu korurken aynı zamanda sürekli olarak kendini yeniledi, yenilikçi, yaratıcı programlar sundu. Festivalimiz başarılarıyla ve topladığı övgülerle bize gurur verirken biz de bu gururu izleyicilerimizle, sanatçılarla ve katkılarıyla festivalimizin sürekliliğini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Başta elli yıldır bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bülent Eczacıbaşı

Festival sponsoru Borusan Holding adına teşekkür plaketini alan Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar konuşmasında şunları söyledi; “Bu akşam hep birlikte yarım asırlık bir tarihe şahitlik ediyoruz. Borusan Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık, merhum Nejat Eczacıbaşı ile İKSV’nin kuruluşunda el ele verdiğinde büyük bir vizyon ortaya koymuşlardı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Kocabıyık ise bu vizyona yolculukta bayrağı devraldı; halen İKSV Yönetim Kurulu’ndaki görevi ile sanata katkı sağlamaya devam ediyor. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi ise Borusan Sanat ile sanatı, müziği geniş kitlelere yayarak Borusan’ın topluma fayda vizyonunu sürdürüyor. Bizler de Borusan olarak, ilk notadan bugüne, İstanbul Müzik Festivali’nin 50. yılında da yan yana olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Bu birlikteliği daha uzun yıllar devam ettirmeyi ve beraber kutlamayı temenni ediyoruz. Festival kapsamında gerçekleşecek olan 8 Haziran’da Süreyya Operası’ndaki Borusan Quartet ve 22 Haziran AKM’de gerçekleşecek Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Tan Dun konserinde de sizlerle bir arada olmayı umuyorum.”

Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a sunuldu. Ayrıca Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında festivale destek veren Beyoğlu Belediyesi adına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve festivale mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’ya teşekkür plaketleri verildi.

Bülent Eczacıbaşı - Ahmet Misbah Demircan

50'inci İstanbul Müzik Festivali’ne değerli işbirliğiyle destek veren İş Sanat ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; festivalin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı bulunan kurum Borusan Sanat, yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorları Türkiye İş Bankası, Borusan Holding, Mercedes-Benz Otomotiv, Tekfen Vakfı ve 2019 - 2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası’na teşekkür plaketleri takdim edildi.

Törenin ardından 50'inci İstanbul Müzik Festivali, Rus, Amerikan ve Orta Avrupa müzik geleneklerini harmanlayan tarzıyla piyanist Kirill Gerstein ve İstanbul Müzik Festivali’nin 2019 - 2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle başladı. Konserde Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca adlı eseri, Çaykovski'nin etkileyici 1. Piyano Konçertosu ve Leonard Bernstein’ın 'Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar eserleri seslendirildi.