İstanbul Modern Sinema’da 'Biz de Varız!'

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İstanbul Modern Sinema, bu yıl 11’incisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını, yeni müze binasında da sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor. Belgeselden kurmacaya, keşif filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara uzanan “Biz de Varız!” programındaki gösterimler, filmlerin yönetmenleri ve ekiplerinin katılımıyla İstanbul Modern’e festival heyecanı getiriyor.

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Festivallerden sonra İstanbul Modern’de

Prömiyerlerini Berlinale, Rotterdam ve Tokyo gibi prestijli film festivallerinde yapan yapımların da yer aldığı, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla süren 'Biz de Varız!' programında 15 film yer alıyor. İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, seçkide festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşacak filmler arasında Cam Perde, Yüzleşme, Açık Kapılar Ardında, Karganın Uykusu olduğuna dikkat çekiyor. Turan, “Türkiye sinemasının 2023 yılında öne çıkan filmlerini ekip katılımlı gösterimlerle bir araya getirdiğimiz ‘Biz de Varız!’ programını dört yıl aradan sonra yine sinema salonuna taşıyor olmamın heyecanını yaşıyoruz. Programda, kadın olarak yaşam mücadelesinden günümüzün inşaat işçiliğine, toplum içindeki ayrımcılıktan mülteci gerçeğine uzanan farklı konular karşımıza çıkıyor” dedi.

Hayat

Belgesel seçkisi

"Biz de Varız!" programında bu yıl beş belgesel de izleyiciyle buluşuyor. Belgesellerden öne çıkanlar, Derviş Zaim’in Tavuri’si ve Somnur Vardar’ın geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan Boşlukta.

Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gösterimler

Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve tüm film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimler aracılığıyla izleyicilerle buluşacak isimler arasında Fikret Reyhan, Umut Subaşı, Necip Sarıcı ve Somnur Vardar gibi pek çok sinemacı yer alıyor.

"BİZ DE VARIZ!" PROGRAMI

AÇIK KAPILAR ARDINDA, 2023

Yönetmen: Alpgiray M. Uğurlu

Oyuncular: Zeynep Neslihan Arol, Aslıhan Börühan, Ufuk Tan Altunkaya

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Türkiye’deki yaşamından boğulan bilgisayar mühendisi Gökçe, daha özgür bir yaşam için Berlin’e göç eder. Burada kalıcı bir ev bulmak için, kendisi gibi yeni taşınan yakın arkadaşlarından garantör olmaları konusunda yardım alacağına inanan Gökçe, bir gün boyunca tanıdığı kim varsa görüşür ve sonunda hayal kırıklığına uğrar. Uzun geçen bu günün ardından Berlin’deki geleceğini sorgulamaya başlar. Beyin göçü konusunun hiç olmadığı kadar sık konuşulduğu bugünlerde kimlik arayışını, duygusal açıdan iki ülke arasında kalma halini yalın ve mizahi bir dille anlatıyor.

11 Ocak 2024, Perşembe 15.30

13 Ocak 2024, Cumartesi 13.00

ANİDEN, 2023

Yönetmen: Melisa Önel

Oyuncular: Defne Kayalar, Öner Erkan, Ayşenil Samlıoğlu

Film, 40 yaşında koku alma duyusunu kaybeden bir kadının hayatla ve kendiyle yeniden bağ kurmak için çıktığı yolculuğu izliyor. Uzun yıllar Hamburg’da yaşadıktan sonra kocasıyla kısa bir süreliğine İstanbul’a gelen Reyhan, Hamburg’a dönmeden hemen önce koku alamadığını fark eder. Doktorlar ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini düşünse de Reyhan bu ihtimal yerine kendi geçmişiyle yüzleşmeyi ve kendini yeniden bulmayı seçer. Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan film, Defne Kayalar’ın etkileyici performansıyla öne çıkıyor.

20 Ocak 2024, Cumartesi 15.30

25 Ocak 2024, Perşembe 18.00

AŞK, ATEŞ VE ANARŞİ GÜNLERİ: TÜRK SİNEMATEKİ VE ONAT KUTLAR, 2023

Yönetmen: Önder Esmer

Belgesel, Türkiye’de sanat sinemasının yükselmesine ve sinema kültürünün yeşermesine öncülük eden Türk Sinemateki’nin tarihini, kurucularından biri olan Onat Kutlar üzerinden anlatıyor. Kutlar'ın, 1956–1960 yılları arasında çıkan a Dergisi’ndenSinematek Derneği ve Yeni Sinema Dergisi’nin yöneticiliğine, öykücülüğünden İstanbul Film Festivali’ndeki kilit rolüne uzanan belgesel, siyasetle sinemanın iç içe geçtiği o günlerde Cevat Çapan, Atilla Dorsay, Filiz Kutlar, Ali Özgentürk ve Vecdi Sayar gibi isimlerin anlatımıyla izleyicileri bir yolculuğa çıkarıyor.

18 Ocak 2024, Perşembe 13.00

BİR TUTAM KARANFİL, 2022

Yönetmen: Bekir Bülbül

Oyuncular: Demir Parscan, Şam Şerif Zeydan, Yiğit Ege Yazar

Yaşlı bir göçmen, torunuyla birlikte cenazesini memleketine götürmek üzere yola çıkar. Otostop yaparak ilerledikleri yolda ahşap tabut koşullara dayanamaz ve kırılıp çatlamaya başlar. Memleketine bir an önce kavuşmak isteyen Musa ile etrafını çekingen bir merakla keşfetmeye çalışan Halime arasındaki sessiz çekişmeye, yol boyunca karşılaştıkları insanların gündelik diyalogları eşlik eder. Göçün yönünü bir vasiyetle tersine çeviren yönetmen, cenazeyi düğünle, toprağa dönüşü eve gidişle, varlığı hiçlikle iç içe geçiriyor. Geniş bozkırlarda sınır ötesine yapılan bu yolculuk, izleyiciyi dilin ve coğrafyanın kısıtları üzerine düşünmeye itiyor.

*20 Ocak 13.00'da yönetmen Bekir Bülbül'ün katılımıyla

20 Ocak 2024, Cumartesi 13.00

BOŞLUKTA, 2022

Yönetmen: Somnur Vardar

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İstanbul’daki inşaatların yaşam alanını gözlemleyen belgesel, odağına aldığı iki işçinin yaşam koşullarını ve iş ilişkilerini takip ediyor. Duvarları olmayan inşaatlarda ve iskelelerde çalışan bu insanların boşlukta sallanan hayatlarına bakarken hem iş güvenliğinden inşaatların hatırlattığı depremi gündeme getiriyor hem de Türkiye’nin değişen sosyopolitik durumunu yansıtıyor. Vardar, kamerasını özen ve dikkatle yerleştirerek karakterlerine psikolojik derinlik kazandırıyor. Bu sayede acil ve güncel bir konuyu kolektif bir duyguya, bilince taşıyor. Boşlukta, 42. İstanbul Film Festivali’nde ve 55. SİYAD Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazandı.

*14 Ocak 15.30 ve 20 Ocak 18.00'de yönetmen Somnur Vardar'ın katılımıyla

14 Ocak 2024, Pazar 15.30

20 Ocak 2024, Cumartesi 18.00

CAM PERDE, 2023

Yönetmen: Fikret Reyhan

Oyuncular: Selen Kurtaran, Uğur Karabulut, Alper Çankaya

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Fikret Reyhan’ın üçüncü uzun metrajının merkezinde, oğluyla tek başına yaşayan Nesrin yer alıyor. Bir yandan boşandığı eşinden gelen baskılarla ve bürokratik engellerle mücadele ederken öte yandan yeni sevgilisi ile ilişkisinde doğru karar vermeye çalışıyor. Cam Perde, erkek egemen bu toplumda çapraz ateşte kalan bir kadının kimseye muhtaç olmadan, işini gücünü yapıp huzurlu bir hayat sürmesinin ne kadar zor olduğunu gerçekçi bir dille anlatıyor. Kameranın bir an yalnız bırakmadığı Nesrin karakterini oynayan Selen Kurtaran etkileyici performansıyla Altın Koza’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

*11 Ocak 18.00 ve 13 Ocak 18.00'de yönetmen Fikret Reyhan'ın katılımıyla

11 Ocak 2024, Perşembe 18.00

13 Ocak 2024, Cumartesi 18.00

HAYAT, 2023

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran, ailesini ve Rıza’yı arkasında bırakarak evden kaçar. Rıza terk edilme duygusuyla başa çıkamaz ve Hicran’ı bulmak için İstanbul’a gider. Nişanlısıyla yüzleşmek için şehirde aylarını geçirir. Masumiyet ve Kaderfilmleriyle akraba olan Hayat, tüplü televizyon ekranından yansıyanlar, sahneler arasındaki siyah kesmeler ve paralel rüya sekanslarıyla Zeki Demirkubuz üslubunu korurken farklı sinemasal öğeleri de anlatıya eklemliyor. Arabesk bir tutkuya sarılmak yerine acıyı sakince kabullenen karakterlerin iç dünyasıyla ilgilenen yönetmen, hayatı “en iddialı, sert, kavgacı veya mücadeleci insanı bile hizaya getiren bir duygu” olarak tanımlıyor.

19 Ocak 2024, Cuma 19.00

KARGANIN UYKUSU, 2023

Yönetmen: Tunahan Kurt

Oyuncular: Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş, Nesrin Yari

Bu ilk uzun metraj, karısının şüpheli ölümünün ardından oğlu ile kasabadan uzak, metruk bir yerde yaşam süren uyurgezer Nasip’i takip ediyor. İyi bir baba olamayacağından emin olan Nasip, oğlu için kendisinden uzak, farklı bir kaderi yaşaması için planlar yaparken hayatına bir grup mülteci misafir katılır. Mülteciler arasında da kendi hayat planını gerçekleştirmek isteyen bir kadın vardır. Düşle gerçek arasında gezinen bu karanlık ve sıradışı filmin başrolündeki Ahmet Ağgün, Altın Koza Film Festivali’nden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüyle döndü.

*21 Ocak 13.00'te yönetmen Tunahan Kurt, görüntü yönetmeni Ziya Kasapoğlu ve oyuncu Nesrin Yari'nin katılımıyla

21 Ocak 2024, Pazar 13.00

KAVUR, 2023

Yönetmen: Fırat Özeler

Bu belgesel, Ömer Kavur sineması üzerine sıradan bir inceleme değil. Daha hibrit bir yaklaşımla Kavur’un filmlerinden etkilenen ve onu anlamak için bir yolculuğa çıkan bir kadın karakter üzerinden bir hikâye anlatıyor. Odağını yönetmenin filmografisinden çok kişiliğine yöneltiyor. Belgeseldeki yolculuk ve arayış hikayesi Yeşilçam’ın son demlerinde film çekmeye başlayan Ömer Kavur’un sinemasının ana temalarından biri. Gerçekten de “tıpkı bir Kavur filmi gibi” olan Kavur, yönetmenin sinemasına kapı aralığından bakarken kamera arkası görüntüler ve farklı dış sesler aracılığıyla kişisel bir yorum getiriyor.

*18 Ocak 18.00 yönetmen Fırat Özeler'in katılımıyla

18 Ocak 2024, Perşembe 18.00

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KÖR NOKTADA (IM TOTEN WINKEL), 2023

Yönetmen: Ayşe Polat

Oyuncular: Ahmet Varlı, Çağla Yurga, Nihan Okutucu

Simone ve film ekibi, belgesel projesi için Türkiye'nin kuzeydoğusundaki bir köye gelir. Belgeselin konusu, oğlu 25 yıl önce kaçırılan yaşlı Kürt kadın Hatice’dir. Çekimler başlar başlamaz garip olaylar başlar. Film ekibine tercümanlık yapan Leyla ve Leyla’nın bakıcılığını üstlendiği, küçük ve gizemli kızı Melek projenin içine girer. Üstelik Melek’in babası Zafer gizli ve karanlık bir örgüte mensuptur. Üç bölümde anlatılan, ince tasarlanmış ve politik olarak çetrefilli bir coğrafyaya ait soğuk ve acımasız bir politik gerilim sunan Kör Noktada, İstanbul Film Festivali’nde “Altın Lale”yi kazandı.

* 14 Ocak 18.00'de oyuncu Ahmet Varlı'nın katılımıyla

13 Ocak 2024, Cumartesi 15.30

14 Ocak 2024, Pazar 18.00

SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET, 2023

Yönetmen: Umut Subaşı

Oyuncular: Melis Sevinç, Melisa Bostancıoğlu, İbrahim Arıcı

Film, İstanbul’da işsizlik ve toplumsal kopukluk içinde hayatlarını süren dört genç karakteri merkezine alıyor. Karakterlerden biri olan Zeynep'in günlüğünde bahsettiği dünya dertlerinin yanında yaşadıkları “az felaket” gibi görünse de bu gençler geceleri ağlıyor. Bu kuşağın geleceği astrolojiden piyangoya, iş görüşmesinden vize başvurusuna şans ve tesadüflere bağlı. Filmin mizanseni ve müzikleri gibi biçimsel öğeler de karakterlerin ikili yaşamlarını yansıtıyor. Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan Subaşı’nın ilk uzun metrajı, bugünün belirsiz ve karmaşık ruh halini, melodramdan uzak mizahi bir dokunuşla anlatıyor.

*11 Ocak 13.00 ve 14 Ocak 13.00'te yönetmen Umut Subaşı ve yapımcı Cemre Erul'un katılımıyla

11 Ocak 2024, Perşembe 13.00

14 Ocak 2024, Pazar 13.00

SİNEMA HAKİKATİNİN İÇİNDE UZUN BİR YOLCULUK: NECİP SARICI, 2023

Yönetmen: Mehmet Güreli

Sanatçı Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 70 yıllık sinema hayatıyla Yeşilçam’ın usta ses mühendisi, yapımcısı ve yönetmeni Necip Sarıcı’yı anlatıyor. Sinema kariyerine küçük yaşta makinist olarak adım atan Sarıcı, iş hayatı boyunca Lale Film Stüdyosu’nda yüzlerce filmde ses mühendisliği yapmış, Kuyu (1968) ve Ah Güzel İstanbul (1982) gibi onlarca filmin yapımcılığını üstlenmiştir. Belgesel, Yeşilçam’ın 60 yıldır hem sesi, emekçisi, hem de belleği, bekçisi olan Necip Sarıcı’nın zengin arşivini ve sinema tarihine katkılarını izleyiciyle buluşturuyor.

*18 Ocak 15.30'da yönetmen Mehmet Güreli, senartist ve yapımcı Görkem Yeltan ve Necip Sarıcı'nın katılımıyla

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18 Ocak 2024, Perşembe 15.30

TAVURİ, 2023

Yönetmen: Derviş Zaim

Kıbrıs’ta “Tavuri” lakabıyla bilinen, meşhur dolandırıcı ve hırsız Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatan belgesel, Zaim’in sekiz yıllık çalışmasının ürünü. Hayatının yarısını hapishanede geçiren yoksul ve parçalanmış bir ailede yetişmiş Serttaş, çocukluğunda hırsızlığa başlar ve bu, zamanla bir tutkuya dönüşür. Zaim, çocukluğundan beri tanıdığı Serttaş’ın hayatının son beş yılını filme alır, çekimlerin bir kısmı hapishanede geçer. Tavuri, hapishaneden çıkınca yeni bir hayata mı başlayacak yoksa yavaşça kendi sonunu mu hazırlayacaktır? Ülkenin bu en büyük dolandırıcısına karşı karmaşık duygular besleyen yönetmen, Tavuri aracılığıyla bize de toplum, kötülük, suç ve ceza üzerine sorular soruyor.

*25 Ocak 15.30'da yönetmen Derviş Zaim'in katılımıyla

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21 Ocak 2024, Pazar 15.30

25 Ocak 2024, Perşembe 15.30

YANIYOR (ES BRENNT), 2023

Yönetmen: Erol Afşin

Oyuncular: Halima İlter, Kida Khodr Ramadan, Emir Kadir Taşkın

Emel, Ömer ve oğulları Ahmet, Almanya’da yaşayan Arap kökenli bir ailedir. Bir gün çocuk parkında karşılaştıkları Franz adında bir adamın Emel’in başörtüsüne yönelik hakaret etmesi o huzurlu günü bozmakla kalmaz. Olayın mahkemeye taşınması ve Franz’ın argümanlarıyla devam eden duruşmalar, ailenin hayatını kökten değiştirecek bir dönüm noktası olur. Almanya’da 2009 yılında yaşanan trajik bir olaydan yola çıkan yönetmen, toplumun içine işlemiş ırkçılığa dair vahşeti gözler önüne seriyor.

*21 Ocak 18.00'de yönetmen Erol Afşin'in katılımıyla

21 Ocak 2024, Pazar 18.00

YÜZLEŞME, 2023

Yönetmen: Filiz Kuka

Oyuncular: Asiye Dinçsoy, Okan Urun, Nilay Erdönmez

Yönetmenin ilk uzun metrajı, ötanazi konusuna aile dinamikleri üzerinden değiniyor. Halime uzun süren yoğum bakım sonrası hayatını kaybeder. Kızı Hatice, yıllardır hastanede annesiyle ilgilenen bakıcının aslında annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrenir. Bakıcının itirafı aile içinde farklı tepkilere yol açar: Hatice gerçeği ailenin diğer fertleriyle paylaşmayı düşünürken kız kardeşi polise gitme taraftarıdır. Bu fikir ayrılığı Hatice’nin içsel bir çatışma yaşamasına neden olur ve tüm aile bu sırla yüzleşmek zorunda kaldığı bir akşam yemeğinde buluşur.

*25 Ocak 13.00’de Yönetmen Filiz Kuka, yapımcı Seçkin Akyıldız, Nilay Erdönmez ve Okan Urun’un katılımıyla.

25 Ocak 2024, Perşembe 13.00