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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'den eğitim programı: 'Sanat Yolunda'

        İstanbul Modern'den eğitim programı: 'Sanat Yolunda'

        İstanbul Modern, Türkiye'nin çeşitli illerinden güzel sanatlar mezunlarına yönelik "Sanat Yolunda" adlı yeni bir eğitim programı başlatıyor. Bu özel proje, katılımcıların profesyonel gelişimlerini desteklemeyi ve sanat eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:06
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        İstanbul Modern'den eğitim programı: 'Sanat Yolunda'
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        İstanbul Modern'in, NESCAFÉ desteğiyle, sanat tarihçileri, akademisyenler ve sanatçılarla birlikte geliştirdiği “Sanat Yolunda” eğitim programı, ilk yılında, Nevşehir, Trabzon, Mardin ve Van’da düzenlenecek atölye çalışmalarıyla çevrimiçi eğitimlerden oluşuyor. Program, katılımcıları modern ve çağdaş sanatın tarihsel gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, düşünce tarihi ve siyasal-toplumsal dönüşüm gibi konuları ele alan seminer ve paneller aracılığıyla kuramsal çalışmalar yapmaya davet ediyor. Sanatçılar tarafından yönetilecek atölyelerle katılımcıların bakış açılarını geliştirmeyi hedefliyor.

        Seminer ve Atölye Programları

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        Modern ve çağdaş sanatın teorik temellerine dair derinlemesine bilgiler sunan sanat tarihi seminerleri Doç. Dr. Seda Yavuz, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Ebru Yetişkin tarafından düzenleniyor. Doç. Dr. Fırat Arapoğlu yönetiminde yürütülecek panel programı ise, sanat atölyeleri için belirlenen temalar ışığında gerçekleşiyor.

        Ayrıca, sanatçılar tarafından yönetilecek atölyelerde katılımcılar, yaratıcı süreçlere dahil oluyor ve kendi sanatsal üretimlerini gerçekleştiriyor. Her şehir için özel olarak düzenlenecek atölyeler, katılımcılara sanatsal üretim ve deneyim paylaşımı fırsatı sunuyor.

        • Nevşehir: Prof. Dr. Necla Rüzgâr ile “İnsan Etkisi”
        • Trabzon: Prof. Dr. Alper Maral ile “Ses ve Kültür”
        • Mardin: Sabire Susuz ile “Özne ve Biyopolitika”
        • Van: Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakcı ile “Doğa ve Sanat”

        Başvurular 7 Şubat’ta başlıyor

        7 Şubat 2025 itibarıyla, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden kayıtların başlayacağı “Sanat Yolunda” programına, resim, heykel ve seramik gibi sanat dallarında lisans veya yüksek lisans öğretimini tamamlamış, 35 yaş altı ve belirtilen dört şehirde ikamet edenler katılabiliyor. Başvuru için gereken koşulları sağlayan ilk 100 başvurunun kabul edileceği programı tamamlayanlar “İstanbul Modern 'Sanat Yolunda' Eğitim Programı Katılım Belgesi” almaya hak kazanıyor.

        Programın, katılımcıların gelişimine değerli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, "Müze olarak, İstanbul’da sunduğumuz sanat eğitimi imkânlarını, fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul dışına taşımayı istedik. Özellikle güzel sanatlar bölümlerinden mezun olup kariyerlerine devam edemeyen gençlere, paylaşım odaklı öğrenme deneyimi sunarak profesyonel gelişimlerini desteklemeyi ümit ediyoruz” dedi.

        Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, programın önemine değinerek, "Genç sanatçıların dijital yaratıcılıklarının İstanbul Modern çatısı altında geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla, küratörler öncülüğündeki eğitim serilerini genç sanatçılarla buluşturduk. Bu yıl ise farklı illerdeki genç sanatçılara da ulaşmayı hedeflediğimiz ‘Bu Fincan Sanat Yolunda’ projemiz ile desteğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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        #İstanbul Modern
        #Sanat Yolunda
        #Nescafe
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