Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de yapay zeka semineri

        İstanbul Modern'de yapay zeka semineri

        İstanbul Modern'nin 'Sizin Perşembeniz' Sanatçı Buluşmaları'nda 23 Mayıs'ta sanatçı Bager Akbay ve Deniz İkizler 'Sanat Nesnesi Olarak Sistem ve Yapay Zekâ Semineri' için bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Modern'de yapay zeka semineri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknolojik gelişmelerin ve günümüz sanatının geleceğinin yorumlanacağı “Sanat Nesnesi Olarak Sistem ve Yapay Zekâ Semineri”, 23 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'de İstanbul Modern’de ücretsiz olarak düzenleniyor.

        Sanatsal üretim dinamiklerinde yapay zekâ araçlarının olanakları ve sistemin bir sanat nesnesi olarak ele alınacağı seminer, teknoloji ve sanatı buluşturan sanatçı ve eğitimci Bager Akbay ile koşullanma kavramı üzerine çalışan sanatçı Deniz İkizler’i bir araya getiriyor. Seminerde yapay zekâ araçlarıyla üretilmiş farklı sanat çalışmaları da inceleniyor.

        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”’ uygulamasında her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını ücretsiz olarak Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılabiliyor. “Sizin Perşembeniz Sanatçı Buluşmaları” başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Yapay Zeka
        #Bager Akbay
        #Deniz İkizler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Habertürk Anasayfa