İstanbul Modern'de yapay zeka semineri

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Teknolojik gelişmelerin ve günümüz sanatının geleceğinin yorumlanacağı “Sanat Nesnesi Olarak Sistem ve Yapay Zekâ Semineri”, 23 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'de İstanbul Modern’de ücretsiz olarak düzenleniyor.

Sanatsal üretim dinamiklerinde yapay zekâ araçlarının olanakları ve sistemin bir sanat nesnesi olarak ele alınacağı seminer, teknoloji ve sanatı buluşturan sanatçı ve eğitimci Bager Akbay ile koşullanma kavramı üzerine çalışan sanatçı Deniz İkizler’i bir araya getiriyor. Seminerde yapay zekâ araçlarıyla üretilmiş farklı sanat çalışmaları da inceleniyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”’ uygulamasında her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını ücretsiz olarak Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılabiliyor. “Sizin Perşembeniz Sanatçı Buluşmaları” başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.