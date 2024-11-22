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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf İstanbul Modern'de 'Renklerin Yolculuğu' söyleşisi

        İstanbul Modern'de 'Renklerin Yolculuğu' söyleşisi

        İzzet Keribar, İstanbul Modern'deki 'Renklerin Yolculuğu' sergisi kapsamında 26 Kasım'da serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer'le , sanatçı fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:05
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        'Renklerin Yolculuğu' söyleşisi
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        Türkiye fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden İzzet Keribar, İstanbul Modern’deki 'Renklerin Yolculuğu' sergisi kapsamında sanatseverlerle bir araya geliyor. Serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, sanatçı İzzet Keribar ile 26 Kasım’da saat 18.00'de fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Keribar, alameti farikası haline gelen renk, ışık, doku ve grafik ögeler gibi biçimsel unsurları içeren fotoğraflarını anlatacak.

        Söyleşide, sanatçının 1950’lerde İstanbul’un hızla değişen sokak hayatını ve Güney Kore’nin kent ve kırsalını belgelediği fotoğraflarından, çoğunlukla kullandığı doğal ışık ve renkler aracılığıyla “sıradan”ı “sıra dışı” hale getirdiği, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına yaptığı seyahatlerde ürettiği doğa ve kent manzaraları üzerine konuşulacak.

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        #İzzet Keribar
        #İstanbul Modern
        #Renklerin Yolculuğu
        #sergi
        #fotoğraf
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