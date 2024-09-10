İstanbul Modern'de 'Madre: Napoli’de Hikâyeler'

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“Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya” programı kapsamında 13 Eylül'de İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşacak olan Eva Fabbris, “Madre: Napoli’de Hikâyeler” başlıklı konuşmasında Madre’nin sergi ve programlarına yön veren araştırmalara odaklanıyor. Program, İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenleniyor.

Koleksiyonunda Francesco Clemente, Mimmo Paladino, Anish Kapoor, Richard Serra, Jannis Kounellis, Rebecca Horn ve Sol LeWitt gibi sanatçıların yer aldığı Madre’nin, kamusal programları aracılığıyla Napoli, kentin dönüşen peyzajı ve kent sakinleriyle nasıl etkileşim kurduğu da konuşmada ele alınıyor.

REKLAM Eva Fabbris Madre – Donnaregina Çağdaş Sanat Müzesi 2005 yılında kurulan Madre, Napoli’nin başkenti olduğu Campania Bölgesi yönetimi tarafından satın alınan ve Portekizli mimar Álvaro Siza Vieira'nın projesiyle restore edilen 19. yüzyıl yapısı Palazzo Donnaregina binasında konumlanıyor. Kentin tarihi merkezindeki San Lorenzo bölgesinde, şehrin simge yapılarının hemen yanında bulunan müze, koleksiyonunun yanı sıra güncel müzecilik yaklaşımlarıyla kurguladığı süreli sergilerle geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Eva Fabbris hakkında

İnsani Bilimler alanında doktorasını tamamlayan Eva Fabbris; Fondazione Prada, Galleria Civica di Trento ve Bolzano’daki Museion’un küratöryel ekiplerinde çalıştı. Aynı zamanda, aralarında Madre’nin de yer aldığı çeşitli kurumlarda bağımsız küratör olarak sergiler düzenledi. Milano’daki NABA- Nuova Accademia di Belle Arti’de öğretim görevlisi olarak çalışan Fabbris, çeşitli kurumlarda konferanslar veriyor ve konuşmalara katılıyor. Tüm bunların yanında çağdaş sanat yayınları için yazılar kaleme alırken, Diego Macron, Alessandro Pezzoli, Yervart Gianikyan ve Angela Ricci ile Paul Siestema gibi sanatçılara odaklanan kitapların editörlüğünü üstleniyor.

REKLAM Müzeler Konuşuyor İstanbul Modern’in 2012 yılından bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi kapsamında bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan uluslararası müze profesyonelleri Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle buluştu. “Madre: Napoli’de Hikâyeler” Konuşmacı: Madre - Donnaregina Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Eva Fabbris Tarih: 13 Eylül 2024, Cuma Saat: 19.00

Yer: İstanbul Modern Oditoryu