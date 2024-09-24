İstanbul Modern'de Çağrı Sertel konseri

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İstanbul Modern’in ziyaret saatleri her cuma 18.00’den 20.00’ye uzadı. “Uzun Cuma” programı kapsamında bu ay, prodüktör, aranjör, besteci ve piyanist Çağrı Sertel, solo elektronik müzik projesi “multiverse” ile ziyaretçileri dansa davet ediyor

İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” programı kapsamındaki etkinliğinde, konser öncesinde Yasemin Selçuk ve Semih İşbilen ile müzede partnerli Lindy Hop dans atölyesi gerçekleştiriliyor. 27 Eylül Cuma günü düzenlenecek atölyede katılımcılar, 1930’larda ve 1940'ların başında en popüler partnerli swing danslarından biri olan Lindy Hop’un başlangıç hareketlerini öğreniyor.

İstanbul Modern’in Matsercard desteğiyle 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için ayda bir kez düzenlenediği etkinlikler, müzik ve dans disiplinlerine de alan açarak ziyaretçilerle daha etkileşimli bir bağ kuruyor. Etkinlik serisinde, konser ve atölyeler aracılığıyla, caz, blues, pop, swing ve funk gibi çeşitli türlerde müzik ve dans bir araya geliyor. Etkinlikler müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunuluyor.