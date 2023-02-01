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İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu

CHP'den geçen haziranda istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeniden partiye katıldığı bildirildi

Giriş: 01.02.2023 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu
Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu
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AA

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü.

Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.

Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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