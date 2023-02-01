Aykut Erdoğdu yeniden CHP üyesi oldu

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü.

Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi.

Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.

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