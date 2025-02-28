İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2025: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?

İstanbul trafiğine takılmadan seyahat etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul metrosu çalışma saatleri 2025 düzenlemelerini merak ediyorlar. İşte İstanbul’un ulaşım yükünü hafifleten metro çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilenler…

İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2025

İstanbul’da sürekli artan nüfus, ulaşımla ilgili bazı güçlüklere neden oluyor. Ancak yine de şehrin sahip olduğu sağlam ulaşım ağı, vatandaşlara alternatifler sunuyor. Kara ve deniz yolları ile birlikte raylı sistemler de şehir içi ulaşımı sağlayan önemli toplu taşıma araçlarından biri… Özellikle yoğun İstanbul trafiğinde, gideceği yere hızlı ve kolay şekilde ulaşmak isteyenler için raylı sistemler olmazsa olmazlardan. İstanbul’da halka hizmet veren raylı sistem hatlarını; tramvay, füniküler, teleferik ve metro olarak ayırabiliriz. Bu raylı sistemler için de en çok tercih edilen ise; İstanbul metro hattı oluyor. Demiryolu sayesinde, hızlı ulaşımın sağlanabildiği İstanbul metrosu çalışma saatleri 2025’le ilgili Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, Metro İstanbul seferleri kaçta bitiyor gibi soruları sizler için yanıtladık. Metro hatları çalışma saatlerine geçmeden önce, İstanbul metro hatlarını sıralayalım;

M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hakkı

M6 Levent-Boğaziçi Ü. Hisarüstü Metro Hattı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı

M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor?

İstanbul trafiğini oldukça rahatlatarak, vatandaşların güvenli ve hızlı bir yolculuk yapmasını sağlayan metro hatları çalışma saatleriyle ilgili akla gelen ilk soru; Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor oluyor. Özellikle işe ve okula erken saatte giden vatandaşlar içinden, metro ağını tercih etmek isteyenler için, Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor konusu merak ediliyor. Dokuz metro hattıyla, İstanbul’un iki yakasında da hız kesmeden yolcu taşıyan metro sefer saatleri, sabah 06.00’da başlıyor.

Metro İstanbul Seferleri Kaçta Bitiyor?

3 Eylül 1989 tarihinde, M1 hattının açılışı ile faaliyete başlayan Metro İstanbul, her gün binlerce kişiyi gidecekleri yere taşımayı sürdürüyor. M1 hattıyla hayata geçen metro sistemi, bugün M11’e kadar ağını genişletmeyi başardı. Varmak istediği noktaya, İstanbul trafiğine sıkışmadan ulaşmak isteyenler, Metro İstanbul seferleri kaçta bitiyor sorusunu soruyorlar. Seferlere sabah saat 06.00’da başladığını belirttiğimiz Metro İstanbul son sefer saati ise 00.00’dır.

İstanbul’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Metro hatları çalışma saatleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, özellikle geç saatlerde metroyu kullanmak istiyorlarsa, Metro İstanbul son sefer saatini duyunca panik yapabiliyorlar. Ancak gece gündüz demeden hareketini koruyan İstanbul’da gece açık olan metro hatları da var. Metro İstanbul’da gece kesintisiz şekilde ulaşım sağlayan 6 metro hattı bulunuyor. “Gece metrosu” ismi verilen bu 6 hat sayesinde, İstanbullular geç vakitlerde ulaşım sıkıntısı yaşamıyorlar. Metro İstanbul son sefer saati olan, 00.00’dan sonra da metroyu kullanmak isteyenler için İstanbul’da gece açık olan metro hatları şu şekilde;

M1A Yenikapı - Atatürk HavalimanıM1B Yenikapı - KirazlıM2 Yenikapı - Hacıosman M4 Kadıköy - TavşantepeM5 Üsküdar - ÇekmeköyM6 Levent - Boğaziçi Ü./Hisarüstü

İstanbul’da Metro Cuma, Cumartesi ve Pazar Günü Kaça Kadar Çalışıyor?

Metro hatları çalışma saatleri ile ilgili cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de; İstanbul’da Metro Cuma, Cumartesi ve Pazar günü kaça kadar çalışıyor sorusu. Özellikle hafta içi yorgunluğunu hafta sonu dışarda atmak isteyenler, metro çalışma saatlerini bilmek istiyorlar. Bu noktada da devreye yine ‘gece metrosu’ uygulaması giriyor. Yirmi dört saat boyunca kullanılabilen gece metrosu hizmetinin verildiği 6 metro hattı; Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ve resmi tatillerde de bahsettiğimiz sefer saatlerini uygulayarak yolcu taşımayı sürdürüyor.