3 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 9 tutuklama

AA

İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

AA'nın haberine göre; İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.