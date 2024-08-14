İstanbul Koro Festivali CRR'de

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İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşiyor!

Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan İBB Kültür, 15 koro ve 302 korist ile düzenleyeceği 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor.

İTÜ Acapella, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu’nun sahne alacağı 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin açılış konseri 16 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek.