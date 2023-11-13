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        Haberler Magazin İstanbul Komedi Festivali ikinci haftasında - Magazin haberleri

        İstanbul Komedi Festivali ikinci haftasında

        Türkiye'de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7'den 70'e tüm şehre kahkahayı getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:06
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        29 etkinlik seyirciyle buluşacak
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        İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.

        Festival her yıl olduğu gibi, 6. yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

        İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ İKİNCİ HAFTASINDA 29 ETKİNLİK İLE KATILIMCILARA KEYİF DOLU ANLAR YAŞATACAK

        29 Etkinlik ile 2. haftasında; Bülent Bey’in Hikayesi, Tepetaklak, Larla G, Yasemin Şefik, Ali Kerim Diler, Erhan Yazıcıoğlu, Cimri, Berfu & Eser Yenenler, Yunus Günçe, Alpay Erdem, Can Bonomo, Can Temiz ve Bengi Apak’ın sunduğu “O Tarz Mı?” – Live, Esra Dermancıoğlu, Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun “Bir Yastıkta”, Sefa Doğanay, Tahsin Hasoğlu, Pucca’nın konsepti ile 4 yıldır kapalı gişe oynayan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, 90’lı yılların en sevilen dizisi Bizimkiler”in usta oyuncusu Ayşe Kökçü’nün yer aldığı, “Tatlı Kaçık”, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra minik seyirciler için ara tatilde çocuk etkinlikleri Nasreddin Hoca, Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi, Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu, Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası da bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde.

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        İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 29 ETKİNLİK

        13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;

        13 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Mikrofon – Stand Up

        13 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Bülent Bey’in Hikayesi

        13 Kasım Trump Sahne: Tepetaklak

        14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Larla G – Paramparça Aşklar Avukatlar

        14 Kasım Maximum Uniq Box: Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar

        15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

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        15 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

        15 Kasım Maximum Uniq Box: Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler

        15 Kasım BKM Mutfak Uniq: Fikrim Firarda – Erhan Yazıcıoğlu

        16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Nasreddin Hoca

        16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi

        16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Cimri

        16 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Güldür Güldür Show

        16 Kasım Sofitel Otel: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

        16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Yunus Günçe – Butik Ünlü

        17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up

        18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

        18 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

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        18 Kasım Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

        18 Kasım Maximum Uniq Hall: O tarz Mı? Live

        19 Kasım BKM Mutfak Uniq: Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu

        19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

        19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Sefa Doğanay - Kokpit

        19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır – İsmail Nuri

        19 Kasım Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon: Bir Yastıkta

        19 Kasım Trump Sahne: Tahsin Hasoğlu

        19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Rota Stand Up

        20 Kasım Maximum Uniq Box: Ölü’n Bizi Ayırana Dek

        20 Kasım Maximum Uniq Box: Tatlı Kaçık

        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
        İlk hafta 28 etkinlik
        İlk hafta 28 etkinlik
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        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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