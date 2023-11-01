İstanbul Komedi Festivali'nin ilk hafta programı açıklandı

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Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım - 4 Aralık arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

2019'da Funny Woman Awards’ı kazanmasıyla tanınan Laura Symth, 'After Life' dizisinin yıldız ismi Rick Gervais’in turnesinin açılışını da yapan İngiliz komedyen Sean McLoughlin, Ali Congun, Ayşe Balıbey & Cem İşçiler, Okan Çabalar, Sergen Deveci, Oya Başar & Ebru Kural, Düğün Şarkıcısı, Bülent Emrah Parlak, Soner Olgun, Kaan Sekban, Lesli Karavil, Aygül Aydın, Berfu & Eser Yenenler, Doğu Demirkol, Mesut Süre, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Aydınlıkevler', 'Güldür Güldür Show', 'Zengin Mutfağı', 'Çok Güzel Hareketler 2', BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra çocuk etkinlikleri de bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde yer alacak.

'Güldür Güldür Show'

İstanbul Komedi Festivali'nin ilk haftasındaki etkinlikler şöyle;

• 5 Kasım BKM Mutfak Çarşı... Ali Congun

• 5 Kasım Maximum Uniq Box... Ayşe Balıbey & Cem İşçiler “Anlatamadım”

• 5 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi... Okan Çabalar

• 6 Kasım BKM Mutfak Çarşı... BKM Mufak English Comedy Night

• 6 Kasım Maximum Uniq Box... Leyla ile Mecnun Değil

• 7 Kasım BKM Mutfak Çarşı... Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi

• 7 Kasım Duru Tiyatro – Watergarden Permormans Merkezi... Sergen Deveci

• 7 Kasım Trump Sahne... Oya Başar & Ebru Kural 'Plastik Aşklar'

• 7 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi... 'Zengin Mutfağı'

• 8 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi... 'Güldür Güldür Show'

• 8 Kasım BKM Mutfak Çarşı... BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

• 8 Kasım Haliç Kongre Merkezi Fener Oditoryumu... Laura Smyth

• 8 Kasım Haliç Kongre Merkezi Tophane Oditoryumu... 'Düğün Şarkıcısı'

• 8 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi... Zengin Mutfağı

• 8 Kasım Maximum Uniq Box... Soner Olgun – 'İyi Bayramlar'

• 8 Kasım Maximum Uniq Hall... Kaan Sekban Stand Up

• 9 Kasım Haliç Kongre Merkezi Fener Oditoryumu... Lesli Karavil Stand Up

• 9 Kasım İş Mekan... Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse

• 9 Kasım Maximum Uniq Box... Berfu & Eser Yenenler 'Çift Terapisi'

• 9 Kasım Maximum Uniq Hall... 'Aydınlıkevler'

• 10 Kasım BKM Mutfak Çarşı... 'Bizleşmiş Milletler Stand Up Gecesi'

• 10 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi... 'Çok Güzel Hareketler 2'

• 11 Kasım BKM Mutfak Uniq... 'Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası'

• 11 Kasım BKM Mutfak Çarşı... 'Yarımşar Saat Stand Up'

• 11 Kasım Türker İnanoğlu Maslak Show Center... Doğu Demirkol

• 11 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi... Mesut Süre

• 12 Kasım Maximum Uniq Box... Sean McLoughlin

• 12 Kasım BKM Mutfak Çarşı... Eda Özyurt ve Lady Malumat

'Düğün Şarkıcısı'