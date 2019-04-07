İstanbul seçim sonuçları son durum nedir sorusu vatandaşların büyük bir merakla takip ettiği konulardan biri. Tüm Türkiye İstanbul Belediye Başkan'ının Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ın mı olacağını bekliyor. 31 Mart Yerel seçimlerin ardından AA ve YSK Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ı geçtiğini servis etmişti. Ekrem İmamoğlu'nun %48,80 oyu bulunurken Binali Yıldırım'ın ise, %48,55 oyu bulunuyordu. AK Parti tarafından İstanbul seçim sonuçlarına itiraz edildi ve İstanbul İl Seçim Kurulu önce İstanbul'un 7 ilçesinde daha sonra tüm ilçelerinde geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verdi. Karara göre; geçersiz oylar, geçerli oylarla birlikte aynı torbada bulunuyor ise o oyların tamamı sayılıyor. Peki İstanbul'da son durum ne oldu?

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

31 Mart Yerel seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre, İstanbul'da en fazla oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, son rakamları açıkladı. İmamoğlu, geçersiz oyların yüzde 57.7'sinin sayıldığını, buna göre farkın kendi lehine 17 bin 719 olduğunu ifade etti.

CHP'li İmamoğlu rakamları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Buna göre, İmamoğlu'nun 4 milyon 171 bin 491, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 153 bin 773 oyu var. Bu rakamlara göre iki aday arasındaki fark 17 bin 719 oldu.

CHP SÖZCÜSÜNDEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI: FARKIN KAPANMAYACAĞI ORTADA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yaptığı açıklamada yapılan itirazlar ve oy sayımlarıyla farkın kapanmayacağını ifade etti.

Ülkede seçim ve itiraz sürecinin güvencesinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu hatırlatan Faik Öztrak, ''Milli iradenin sandığa eksiksiz yansıması YSK'nın, yani yargıç teminatı altındadır. Ama YSK hakimleri iktidar partisinin talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlarlarsa ciddi bir sorun olur. Kurulun, yasaları, kendi içtihatlarını, teamüllerini ve bir önceki seçimde aldığı kararları yok saydığını görüyoruz. Kurul bunları yok sayıp AK Parti'nin taleplerine göre elbise biçmeye çalışmaktadır. Bu, ülkede hukuk güvenliğinin kalmadığını gösterir'' diye konuştu.

İSTANBUL SEÇİM SON DURUM

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam saatlerinde İstanbul’daki sayımlarla ilgili bilgileri paylaştı. Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “İstanbul’daki oyların yüzde 70’i sayıldı. Saat 01.45 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 17.204 oyla önde görünüyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçim sonuçlarında Binali Yıldırım ile aralarında bulunan oy farkını dün akşam Twitter'da yayınladı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN OY FARKI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin "oy farkına" ilişkin soruları üzerine Yıldırım, ilçelerde sayımlar devam ettiği için bunun her an değiştiğini dile getirerek, "Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Seçim tutanağındaki kaydırmalara" ilişkin bir soru üzerine Binali Yıldırım, bu konuyla ilgili çalışmaların ilçe seçim kurullarındaki heyetlerce yapıldığını, bunları aktarmasının doğru ve sağlıklı da olmayacağını kaydetti.

Binali Yıldırım, "Her şey yasalara uygun olarak devam ediyor. Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar... Bunlar YSK tarafından yapılıyor, bir yandan da yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar, bitinceye kadar devam edecek. Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, bir de yakışık da almaz. Çünkü, işin sahibi YSK'dır." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Daha 3 bin oy öndeyken, sayım devam ederken çıkıp başkanlığını ilan etti, kazandık' şeklinde sözlerinin" hatırlatılması üzerine Yıldırım, bunun seçim akşamı saat 23.25'te kendisine gelen sayım sonucuna göre yaptığı bir açıklama olduğunu, sonrasında ise sayımların devam etmesiyle şartların değiştiğini söyledi.

YSK'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor" dedi.

Güven, YSK'ye gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YSK'nin, yargı ve diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme olmak üzere, iki görevinin olduğuna işaret eden Güven, seçimin sona ermesinden itibaren YSK'nin yargıya ilişkin görevinin başladığını kaydetti.

Güven, YSK olarak, 11 yüksek mahkeme üyesinin, önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp karar verdiğini, yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin de karar verme sürecinde hazır bulunduğunu söyledi.

YSK'de temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin, kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı sunduklarını aktaran Güven, şöyle devam etti:

"Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor. Herkes bilmelidir ki yargı süreci içinde hakimler, bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama her bir dosya için benden açıklama yapmamı beklemeyin.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detaylı bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcisi bulunan partilerden ve diğer ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz ama benden 'şu dosya geldi, şu kararı verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu' gibi detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı olur."