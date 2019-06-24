İstanbul seçim sonuçları belli olmasının ardından Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy farkı vatandaşlar tarafıdan en sık aranılanlar arasında yerini aldı. Tüm Türkiye dün akşam gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçim sonuçlarına kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İşte Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım seçim sonuçları oy farkı ve seçim son durum...

İSTANBUL KİM KAZANDI?

İstanbul kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI

İstanbullular, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun ( YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

31 Mart ile 23 Haziran seçimi karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıktı. CHP adayı İmamoğlu'nun oylarını 572 bin artırdığı, seçime katılım oranının geçen seçimle aynı olduğu ve geçersiz oy sayısında ise düşüş yaşandığı görüldü.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde katılım oranıyla birlikte Millet İttifakı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun da oylarını artırdığı görüldü. 31 Mart seçiminde İstanbullulardan 4 milyon 169 bin 765 oy alan İmamoğlu, 23 Haziran seçiminde (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) oylarını 572 bin 103 artırarak, 4 milyon 741 bin 868'e (% 54.0) ulaştı.

YILDIRIM'IN OYLARI DÜŞTÜ

31 Mart seçiminde 4 milyon 156 bin 36 oy alan Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oylarında ise 220 bin 583 düşüş yaşandı. Yıldırım, 23 Haziran seçiminde (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) 3 milyon 935 bin 453 oy (% 45.0) aldı.



GEÇERSİZ OY SAYISI AZALDI

Bununla birlikte 31 Mart Yerel Seçimi'nde yüzde 83.9 olan seçime katılım oranı bu seçimde de değişmedi ve yüzde 83.9 oldu. Geçersiz oy sayısı İstanbul'da geçen seçimde 315 bin 250'iken bu seçimde geçersiz oy sayısında ciddi bir düşüş yaşandı ve (Saat: 07.30, sandıkların yüzde 99.9'u itibariyle) 178 bin 599'a düştü.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaptı. Bahçeli "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı" dedi

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ardından Beylikdüzü'ne geldi. Burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu" Siyaseti ahlâkla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum, bugün demokrasiyi tamirde ettiniz, yaşa İstanbul, yaşa İstanbul. 6 Mayıs'ta o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz, helal olsun size. Artık güleceğiz ya, artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam" ifadelerini kullandı.

"YARINDAN TEZİ YOK İŞİMİZE BAŞLIYORUZ"

Partilerin liderlerini farklı yere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya sokmayacağız. Asıl olan millettir, her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok, işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız ve hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun. Herkese selam söyleyin. Herkesi kucaklayın.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Hepimizin hemşehrilerime selam söylemenizi istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın. Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlâk var ahlâk. Hak, hukuk, adalet var. Siyasetle de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Bu toplam adaletsizlikleri tamir edecek, göreceksiniz. Ben milletimize inanıyorum. Milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Dostlara, komşulara, hemşehrilere son mesajı hep beraber söyleyelim: Herşey çok güzel olacak.



BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Şu an itibariyle rakibim yarışı önde götürüyor. İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını diliyorum" diye konuştu.