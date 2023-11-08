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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'ndan İsrail ürünlerine boykot talebi

        İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'ndan İsrail ürünlerine boykot talebi

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın İsrail ürünlerine boykot talebine ilişkin yazısını ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndererek, tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:42
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        İstanbul'da kantincilerden İsrail ürünlerine boykot talebi
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        İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, menşei İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti.

        AA'nın haberine göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, Oda'nın talebiyle ilgili olarak tüm resmi kurumlara gerekli duyurunun yapılması, öğretmenevleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otellerinin de gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

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