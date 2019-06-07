07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında bir fırında meydana gelen olayda, iki eski çalışan işyerine girerek bir üst kattaki ofise çıktı. Burada şahıslar eski patronları İlker Pisikoğlu (40) ile görüşmeye başladı. Görüşmeden kısa bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede iddiaya göre şahıslardan biri belinden çıkarttığı tabanca ile Pisikoğlu’nu 4-5 el ateş ederek göğsünden ve boynundan vurarak ağır yaraladı.
Olayın ardından şahıslar fırının arka kapısından hızla çıkarak kiraladıkları otomobile binip kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler beklenildiği esnada ağır yaralı Pisikoğlu, vatandaşlar tarafından otomobil ile Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pisikoğlu’nun hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
YARALI HALDE YÜRÜRKEN YERE YIĞILDI
Görüntülerde, fırın çalışanı patronunun bulunduğu ofise girmek istiyor. Ancak kapıyı zorlamasına rağmen açamıyor. Ardından içeriden sesleri duyan çalışan koşarak aşağıya iniyor. Daha sonra tekrar yukarıya çıkan çalışan kapıyı açıyor ama elinde bıçak ve tabanca gören zanlıları görünce yeniden aşağıya kaçıyor. Zanlılar ise ofisten çıkarak hızlı bir şekilde fırının arka kapısından kaçıyor. Zanlıların kaçmasının ardından yaralının annesi ofise giriyor. Panikle ofisten çıkan anne aşağıdan yardım istiyor. Yaralı adam ise ofisten çıktıktan sonra here yığılıyor. Yanına gelen çalışanlar yardım ettikten sonra elleriyle fırından dışarıya çıkartıyor. Vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.
POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından şahısların eşkallerini belirleyen polis, kimliklerinin Abdulkadir Ö. (29) ve Eren U. (21) olduğunu tespit etti. Şahısların olaydan sonra kiralık otomobil ile şehir dışına kaçtıklarını belirleyen polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemesi sonucu Kocaeli’ne gittiklerini belirledi. Hemen yola çıkan ekip, şahısların saklandıkları adresi belirleyerek takibe aldı.
NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDILAR
Yapılan takipler sonucunda şahısların olaydan sonra kaçtıkları araca bindiğini gören polis, takibini sürdürdüğü şahısların ilçede bir kafeteryaya gittiğini gördü. Ardından otomobilin ve kafeteryanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, mekandan çıkan şahısları silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda şahıslarla birlikte olayda kullandıkları silahların da ele geçirildiği öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine teslim edilen şahıslar adliyeye sevk edildi.
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