Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe 2 kaza! 3 ölü, 3 yaralı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe 2 kaza! 3 ölü, 3 yaralı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kısa süre önce kaza yapan otomobil ile yardım için duran iki otomobile ve yayalara çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91 plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu.

        KAZA YAPAN OTOMOBİLE VE YARDIMA GELEN ARAÇLARA ÇARPTI

        Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; feci kazada Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetti.

        Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İstanbul-İzmir Otoyolu
        #haberler
        #Bursa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa