İstanbul Havalimanı'nda 'Sanata 1 Dakika'

IGA İstanbul Havalimanı, GLOBART küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘SANATA 1 DAKİKA’ projesi ile 2021’de havaalanını güncel sanatla buluşturuyor.

Türkiye’nin en büyük dijital kamusal sanat projesi, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor.

IGA İstanbul Havalimanı, GLOBART küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘SANATA 1 DAKİKA’ projesi ile 2021’de havaalanını güncel sanatla buluşturuyor.

Sanatın geniş kitlelere ulaşmasını esas alarak sanat ve teknolojiyi bir araya getiren projede, havaalanında yer alan Mediaport Reklamcılık’a ait seçili ekranlarda, hergün ticari amaç gütmeyen bir mola verilerek 1 dakika sanata yer veriliyor.

İlk gösterimine 1 Ocak 2021’de başlayan ‘SANATA 1 DAKİKA’ da, her ay farklı bir sanatçı konuk olacak. Sanat takviminin ilk sanatçısı, tasarım ve teknoloji etrafında disiplinlerarası deneyimler ürettiği çalışmaları ile ön plana çıkan bir çok ödül almış Venedik Mimarlık Bienali katılımcısı başarılı genç sanatçı Candaş Şişman.

Programı yerli ve yabancı, gelişmekte olan sanatçılarla birlikte dünyaca ünlü sürpriz isimler takip edecek. Katılımcı sanatçılar arasında Dünyanın ilk robot sanatçısı Ai-Da ve Judy Chicago gibi çağdaş sanatın önemli temsilcileri yer alıyor.