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İstanbul hava durumu son dakika | İstanbul'u DEK'ler vuracak! Kar yağışı uyarıları peş peşe... İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek? (24, 25, 26, 27 Ocak hava durumu)

Son dakika hava durumu haberi | İstanbul'u DEK'ler vuracak! Kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor

Kar yağışını giderek şiddetinin artırdığı İstanbul için son dakika uyarıları peş peşe geliyor. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Meteoroloji, AFAD ve AKOM açıklamaları peşi sıra yapılıyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da DEK'ler etkisini gösterecek. Deniz etkisi kar yağışı olarak da bilinen DEK'ler, Karadeniz üzerinden şehre gelecek. Bu da kent genelinde yoğun kar yağışına sebep olacak. Öte yandan, bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak." sözlerini kullandı.

24.01.2022 - 13:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul hava durumu son dakika... Şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul için uyarılar art arda yapılıyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporları paylaşılırken kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Megakentte etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, yer yer 20 cm'nin üzerine çıktı. Bu durum vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun da araştırılmasına neden oluyor.

    SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | İSTANBUL'U DEK'LER VURACAK!

    Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini bugün (24 Ocak)gösterecek. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkini hissettirecek. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu.

    İşte, İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...

  • EN SERT GÜN BUGÜN!

    Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

  • DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

    Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için de fırtına uyarısında bulundu.

  • İSTANBUL'DA KAR NE KADAR DEVAM EDECEK? 

    Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

  • METEOROLOJİ DE AÇIKLADI... 3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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