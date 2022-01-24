İstanbul hava durumu son dakika... Şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul için uyarılar art arda yapılıyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporları paylaşılırken kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Megakentte etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, yer yer 20 cm'nin üzerine çıktı. Bu durum vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun da araştırılmasına neden oluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | İSTANBUL'U DEK'LER VURACAK!

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini bugün (24 Ocak)gösterecek. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkini hissettirecek. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu.

İşte, İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son gelişmeler...