Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul hava durumu: Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?

        İstanbul hava durumu: Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-18 Şubat tarihleri için hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu planları yapacak olanlar, hava durumuna bağlı olarak açık veya kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için hafta sonu hava tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yağışlı geçen bir haftanın ardından İstanbullular haftasonu hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17-18 Şubat için hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte, MGM'nin açıklamalarına göre 17-18 Şubat haftasonu İstanbul'da hava durumu...

        • 2

          17 ŞUBAT HAVA DURUMU

          İstanbul haftayı yağışlı kapatacak. Hava sıcaklıklarının Cumartesi günü 6-8 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 80 olacağı 17 Şubat, gün boyunca yağışlı olacak.

        • 3

          18 ŞUBAT HAVA DURUMU

          En düşük 5, en yüksek 11 derecenin görüleceği Pazar gününde İstanbullular haftayı yine yağışlı kapatacak. Yer yer yağışların devam edeceği 18 Şubat'ın genellikle bulutlu olması bekleniyor. Nem oranı ise yine yüzde 70-80 arasında olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        JASAT ekipleri çözdü! Komşudan kanlı tuzak!
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa