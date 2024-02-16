İstanbul hava durumu: Plan yapanlar dikkat! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl, kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-18 Şubat tarihleri için hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu planları yapacak olanlar, hava durumuna bağlı olarak açık veya kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için hafta sonu hava tahminleri...
- 1
Yağışlı geçen bir haftanın ardından İstanbullular haftasonu hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17-18 Şubat için hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte, MGM'nin açıklamalarına göre 17-18 Şubat haftasonu İstanbul'da hava durumu...
- 2
17 ŞUBAT HAVA DURUMU
İstanbul haftayı yağışlı kapatacak. Hava sıcaklıklarının Cumartesi günü 6-8 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 80 olacağı 17 Şubat, gün boyunca yağışlı olacak.
- 3
18 ŞUBAT HAVA DURUMU
En düşük 5, en yüksek 11 derecenin görüleceği Pazar gününde İstanbullular haftayı yine yağışlı kapatacak. Yer yer yağışların devam edeceği 18 Şubat'ın genellikle bulutlu olması bekleniyor. Nem oranı ise yine yüzde 70-80 arasında olacak.
-