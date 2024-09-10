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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul hava durumu: İstanbul'da yağmur yağacak mı, bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül Salı İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu

        Meteoroloji uyardı! 10 Eylül Salı bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?

        Meteoroloji açıklamaları ardından ülke genelinde hava durumu gündeme geldi. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da yağış durumu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 10 Eylül Salı bugün hava durumu raporu...

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        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:11
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler ile yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Eylül ayının ortalarında yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar mevcut. 10 Eylül Salı için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 10 Eylül Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

          Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4

          İSTANBUL 11°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 23°C, 31°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        • 5

          ANKARA 16°C, 33°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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