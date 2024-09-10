BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.