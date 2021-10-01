Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla, orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı...

2-3 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 2 Ekim Cumartesi günü 14-20 dereceler arasında seyredeceği ve yağışlı olduğu belirtiliyor.

3 Ekim Pazar günü ise hava sıcakığı 22 dereceye kadar çıkacak ve az bulutlu güneşli bir gün olacak.



