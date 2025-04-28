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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema Cannes'da

        İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema Cannes'da

        İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema, Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Marché du Film'de, Türkiye yapımı beş projeyi uluslararası sektörde tanıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:58
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        İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema Cannes'da
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali ve Kariyo Ababay Vakfı (KAV) tarafından desteklenen Başka Sinema, sinemamızın uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak amacıyla "İstanbul Film Festival x Başka Sinema Goes to Cannes" başlıklı yeni bir işbirliğine imza atıyor.

        Beklenti
        Beklenti

        Bu girişim, Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Marché du Film’de, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki yılın en dikkat çeken projelerine uluslararası tanıtım ve işbirliği fırsatları sunacak.

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        Cannes Film Festivali, Marché du Film tarafından, dünyada bölgesel temsiliyeti olan beş film festivalinin davet edildiği “Goes to Cannes” bölümünde, Türkiye’nin ana veya ortak yapımcı olduğu filmler, İstanbul Film Festivali ve Başka Sinema programıyla bu yıl ilk kez yer alacak.

        En Güzel Cenaze Şarkıları
        En Güzel Cenaze Şarkıları

        Programda, İstanbul Film Festivali’nin 20. yılını kutlayan endüstri platformu Köprüde Buluşmalar ile bağımsız filmleri seyirciyle buluşturan Başka Sinema’nın seçtiği beş proje yer alıyor.

        Daha önce hiçbir uluslararası platformda endüstri profesyonelleriyle buluşmamış, “İstanbul Film Festival x Başka Sinema Goes to Cannes" programında yer alan filmler:

        • Beklenti (Yönetmen: Ali Özel, Yapımcı: Ali Özel, Ortak Yapımcılar: Osman Enes Yakut, Ahmet Necati Erdem)
        • En Güzel Cenaze Şarkıları (Yönetmen: Ziya Demirel, Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)
        • Lo-Fi (Yönetmen: Alican Durbaş, Yapımcı: İpek Erden)
        • Ölü Köpekler Isırmaz (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan, Yapımcılar: Nuri Cihan Özdoğan, Kaan Özdoğan, Hasan Doğanay, Oben Yılmaz)
        • Sevda (Yönetmen: Ufuk Emiroğlu, Yapımcılar: Nicolas Wadimoff, Nadia Turincev, Omar El Kadi, Eva Kuperman, Ersan Çongar, Aslı Filiz)

        Bu işbirliği kapsamındaki projeler, filmlerinden seçilmiş kesitleri uluslararası sektör profesyonellerine sunma fırsatını yakalayacak; satış şirketleri, festival programcıları ve dağıtımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek ve uluslararası işbirlikleri geliştirme imkânı bulacak.

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        #İstanbul Film Festivali
        #Başka Sinema
        #Cannes
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