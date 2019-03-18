18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Destroyer
Yönetmen: Karyn Kusama
Nicole Kidman'ın performansıyla öne çıkan, dram yanı ağır basan sert bir suç filmi... İlk filmi “Girlfight” (2000) ile yönetmenliğe sağlam bir başlangıç yapan Karyn Kusama, son yıllarda daha çok televizyona ağırlık veriyor. Bir önceki sinema filmi “The Invitation”dan 4 yıl sonra çektiği “Destroyer”, Los Angeles'ta çalışan polis detektifi Erin Bell'in hikâyesini anlatıyor. Erin Bell, yıllar önce bir suç çetesine köstebek olarak sızmış ama süreç çok kötü bir şekilde sonuçlanmıştır.
Yaşadıklarının etkisinden bir türlü kurtulamayan Erin, yıllar sonra aynı çete üyeleriyle bir kez daha bağ kurar... “Destroyer”, bir yanıyla soygun, aksiyon ve şiddet içeren bir tür filmi. Bir yanıyla da hayatı yıkılan bir kadının dramı... Kidman'ın oyuncuğuyla öne çıkan filmin eleştirmenleri ikiye böldüğünü belirtelim.
Sokağın Dili Olsa
(If Beale Street Could Talk) Yönetmen: Barry Jenkins
“Ay Işığı”nın yönetmeni Barry Jenkins'ten son derece hüzünlü ve gerçekçi bir film... 1970'li yılların New York'unda geçen film, işlemediği bir suç nedeniyle yargılanan sevgilisi Fonny'yi (Stephan James) kurtarmaya çalışan Tish'in (KiKi Layne) ve ailesinin hikâyesini anlatıyor. Bütün bu süreçte Tish, ailesinin desteğiyle bebeğini doğurmaya karar verir ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışır.
James Baldwin'in romanından sinemaya uyarlanan film, lineer olmayan bir hikâye akışı içinde ırkçılığa karşı çaresiz kalan insanların dramını anlatıyor. Aşk hikâyesinin trajediye karıştığı film, Nicholas Brittell'in özgün müziklerinden de büyük destek alıyor. Regina King'in anne rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandığını hatırlatalım.
Gloria Bell
Yönetmen: Sebastián Lelio
Şilili yönetmen Lelio, son birkaç yılın en verimli sinemacılarından biri. 2017'de sadece Oscar adayı “Muhteşem Kadın”ı değil, başrollerinde Rachel McAdams ve Rachel Weisz'ın oynadığı “İtaatsizlik”i (Disobedience) de çekmişti. Her iki filmin başarısının ardından bu kez 2013 yapımı “Gloria”nın Hollywood için gerçekleştirdiği yeniden çevrimiyle geliyor karşımıza... 50'li yaşlarında boşanmış, yalnız bir kadının dans tutkusunu ve yaşama enerjisini anlatan filmin ilk çevrimi, tüm dünyada çok olumlu tepkiler almıştı.
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