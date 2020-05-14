İstanbul Film Festivali evinize geliyor

1984’ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileriki bir tarihe ertelenmişti. İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza atıyor ve 39’uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 15 ile 29 Mayıs tarihleri arasında internette gerçekleştiriyor.
filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet işlemini takiben filmler 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek bilet 9 TL, 15 filmlik Toplu Film Paketi ise 99 TL'ye satılıyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 14 Mayıs Perşembe saat 10.30’da satışa sunuluyor.
İŞTE O FİLMLER
Berlin Alexanderplatz
Fassbinder’in klasikleşen 1980 yapımı TV dizisinin ardından, Alfred Doblin’in aynı adlı romanının Berlinale’de Altın Ayı için yarışan yeni uyarlaması, 1929 yılı Weimar Cumhuriyeti’nin olaylarını günümüz Berlin’ine aktarıyor ve Gine-Bissau göçmeni bir genci Berlin’in suç dünyasında izliyor.
20 Yaşında Öleceksin
Sudanlı yönetmen Amjad Abu Alala’nın görsel dilinin olgunluğuyla festivallerde bolca övgü alan ilk uzun metrajlı filmi bir kehanetin insanların kaderini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Dünyadan izole, yaşamın kendi inançları ve gelenekleri doğrultusunda sürdüğü bir Sudan köyünde geçen film, Venedik Film Festivali’nde En İyi İlk Film, Amiens ve El Gouna Film Festivallerinde En İyi Film ödüllerini kazandı.
Hizmetkârlar
Siyah-beyaz eşsiz görüntüleriyle öne çıkan Hizmetkârlar, Soğuk Savaş döneminde Çekoslovakya’da geçiyor ve komünist rejimin işbirliğine zorladığı ilahiyat öğrencisi iki gencin çıkmazlarına odaklanıyor.
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