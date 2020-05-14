İstanbul Film Festivali evinize geliyor

Söz Senettir

Almanya’dan yaz tatili için Türkiye’ye gelen, kadının pilot, erkeğin müzisyen olduğu bir çiftin üç kişilik bir oyuna dönüşen maceralarını gözler önüne seren film ilişkilere ve kimliklere dair pek çok algımızı sarsıyor. Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesindefilmini 2018’de festivalde izlediğimiz İlker Çatak’ın bu yeni filmi, Münih Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.